Louise Adamsen er blevet kåret som Årets Omsorgshelt af sin arbejdsgiver Attendo Danmark. Louise arbejder på plejehjemmet Udsigten.

Louise fra Udsigten er blevet hædret

Gribskov - 03. juni 2021 kl. 10:42 Kontakt redaktionen

- At være der for de mennesker, der har særligt brug for det.

Det er begrundelsen for, at Louise Adamsen fra Dronningmølle blev uddannet social- og sundhedsassistent. Hun arbejder på plejehjemmet Udsigten i Blistrup, og nu er hun blevet kåret som Årets Omsorgshelt i Attendo Danmark, der driver Udsigten.

- Det betyder meget at kunne være der for de ældre i dagligdagen og hjælpe dem med de praktiske ting, som de har brug for og samtidig give dem en god følelsesmæssig støtte og tryghed. Det gør mig glad, og jeg føler, at det giver godt igen, sagde hun, da hun modtog prisen.

Attendo Danmark uddeler hvert år omsorgsprisen til en medarbejder, som har gjort en særlig indsats i hverdagen og ydet ekstra omsorg til beboerne på deres plejehjem eller borgerne i hjemmehjælpen. Kollegerne kan indstille de enkelte medarbejdere, hvorefter prisen tildeles af en jury bestående af staben i Attendo Danmark.

- Det betyder meget, og det viser virkelig, at man bliver værdsat af både beboere og kolleger for det arbejde, man gør i hverdagen. Jeg sætter stor ære i at have fået prisen, for jeg har rigtig mange dygtige kolleger her på Udsigten, som alle sammen bidrager til at løfte niveauet for den omsorg og pleje, vi kan give vores beboere, siger Louise Adamsen.

Og selvom der var mange gode nomineringer, var der ingen tvivl om dette års vinder.

- I juryen fik vi mange gode nomineringer, men de beskrivelser, der hørte til Louises nominering og hendes arbejde, stak særligt ud. Det lød bl.a. på, at hun foruden at være en rigtig god kollega var særligt god til at pleje sine borgere på lige netop den måde, de har brug for. Og det er netop det, vi står for i Attendo: At den enkelte får lige nøjagtig den omsorg, de har behov for, og på den måde, som de gerne vil have det, lyder det fra stedfortrædende direktør Pernille Søndergaard fra Attendo, som var med i juryen.

Den unge omsorgshelt startede hos Attendo som nyuddannet social- og sundhedsassistent og har siden tilegnet sig ni års erfaring som social- og sundhedsassistent i Attendos hjemmepleje, før hun i september startede på Udsigten i Blistrup.

At Louise Adamsens vandt prisen som Årets Omsorgshelt overrasker ikke hendes leder på Plejehjemmet Udsigten, Louise Ivanhoe Nielsen.

- Louise løfter både beboerne og medarbejdernes trivsel. Hun medvirker til, at der bliver skabt en ro i den afdeling, hvor hun er både blandt kollegerne, men særligt også blandt beboerne. Hendes måde at håndtere beboerne på letter deres hverdag, og hun træder altid i karakter, når et særligt behov opstår.