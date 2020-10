Lommetyve på spil i Lidl

Klokken 14.31 anmeldte en 82-årig kvinde fra Græsted, at hun 10 minutter forinden havde været udsat for lommetyveri under en indkøbstur i Lidl. To personer havde listet den 82-åriges pung op af hendes lomme, men et vidne havde set det og råbt de to personer an, hvorefter de var stukket af med pungen, der indeholdt en mindre mængde kontanter samt diverse kort.