Se billedserie Anders Gerner Frost er oppe i mod flere nye spidskandidater ved kommunalvalget den 16. november, hvor han kan skrive historie, hvis han genvælges. Foto: Lars Christiansen. Foto: BO NYMANN bo@nymann.nu

Send til din ven. X Artiklen: Lokalliste-borgmester kan skrive historie Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Lokalliste-borgmester kan skrive historie

Gribskov - 13. oktober 2021 kl. 04:00 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Da Anders Gerner Frost, borgmester fra lokallisten Nyt Gribskov, for fire år siden satte sig i borgmesterstolen, var det samtidig den fjerde borgmester på fire valgperioder. Der har således endnu ikke været en borgmester i Gribskov Kommunes historie, der har formået at opnå genvalg. Vil det lykkes for Anders Gerner Frost at skrive historie og blive valgt igen? Det er nok mindst lige så sandsynligt, som det er, at magten skifter endnu en gang.

Med tre valgforbund; et grønt med SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet, et lokalliste-forbund med Nyt Gribskov, Kulturelt Fokus og Klimapartiet i Gribskov - og et forenet blå blok med Venstre, DF, Konservative og Nye Borgerlige - og med Socialdemokratiet uden for forbundene - kan det meget vel ende med en situation, hvor ingen af disse forbund opnår flertal. Dermed vil det være nødvendigt at finde sammen på tværs for at konstituere sig. En situation, der vil passe godt til Anders Gerner Frosts ikke-ideologiske lokalliste, som har et erklæret mål om at samarbejde på tværs.

Anderledes slagmark Den politiske slagmark i Gribskov ser markant anderledes ud, end den gjorde ved sidste valg i 2017. Der er nye hovedpersoner i form af nye spidskandidater i de store partier, Socialdemokratiet og Venstre, og det er svært at spå om, hvordan vælgerne tager mod de nye spidser. Således er tidligere spidskandidat for venstre, Kim Valentin, siden sidste valg blevet Folketingsmedlem og er nu nummer to på listen. Landmand Bent Hansen er ny Venstre-spids og dermed den mest oplagte direkte udfordrer til borgmesterposten. Han blev valgt ind i 2017 med 283 stemmer.

På den anden fløj er der også udskiftning: Socialdemokratiets spidskandidat er et helt ubeskrevet blad i byrådssammenhæng, nemlig 3F-forhandlingssekretæren Morten Dahlberg, der ved valget i 2017 fik 71 personlige stemmer. Han har meldt sig på banen til at skulle samle et parti, der i den grad har været ramt af intern splittelse. Senest har dramaet nået sit højdepunktet få måneder før valget, hvor den oprindelige spidskandidat Mikkel Andersen trak sig med en begrundelse om manglende opbakning fra partifæller i byråd og baglandet. Men partiet kan håbe på, at det får positiv betydning, at Socialdemokratiet i landspolitik har regeringsmagten.

Kendetegnende for valgperioden er også, at der har været mange partihop og hele tre omkonstitueringer. Det er ganske usædvanligt, at man overhovedet ændrer på en konstituering i en valgperiode. Det bunder i, at det stort set kun er NytGribskov, der har klaret sig gennem perioden uden interne sværdslag og fremstår som en sammentømret flok, hvilket kan gavne chancerne for et genvalg - kombineret med borgmestereffekten for Anders Gerner Frost, der har været en synlig borgmester med blandt andet et initiativ om dialogmøder i lokalsamfundene. Samtidig har samtlige øvrige partier - med undtagelse af Enhedslistens enlige mandat - kæmpet med intern splittelse og partihop i større og mindre grad. Det vender vi tilbage til.

Efter sidste valg Spoler vi i første omgang tiden tilbage til kommunalvalget i 2017, blev Venstre det største parti med 6.199 stemmer og NytGribskov nummer to med 5.121 stemmer. Men det var en kæmpe tilbagegang for Venstre, der mistede 3.104 stemmer sammenlignet med 2013 og dermed fik syv mandater i byrådet. Der var omvendt stor fremgang for NytGribskov, der kunne trække seks mandater i byrådet på den konto - mod fire mandater ved foregående valg. Der var også tæt løb mellem Venstres spidskandidat, tidligere borgmester Kim Valentin, der fik 2.664 personlige stemmer, mens 2.321 Gribskov-borgere satte kryds ved Anders Gerner Frost. På en tredjeplads kom Socialdemokratiet med Bo Jul Nielsen i spidsen, og samlet set var rød og grøn blok sammen med NytGribskov cirka 3000 stemmer større end blå blok - og dermed kunne NytGribskov med kendis-ejendomsmægleren Anders Gerner Frost i spidsen konstituere sig med Socialdemokratiet og Enhedslisten.

Flere partihop NytGribskov, der blev etableret som et forsøg på at gøre op med blokpolitikken og 12-11 afstemninger, fik altså stor opbakning til dette ønske fra vælgerne. De fik i første omgang konstitueret sig med 12 mandater mod 11 i opposition. Men undervejs er der indgået brede forlig og budgetaftaler, ligesom konstitueringen som nævnt er blevet lavet om tre gange i alt for at borgmesteren kunne sikre sig et bredt flertal trods flere byrådsmedlemmers partiskift.

Partihoppene og den interne splittelse i flere partier har givet byrådsperioden et noget rodet præg. Den første omkonstituering fandt sted allerede ganske kort tid efter valget i 2018, hvor Betina Sølver forlod Socialdemokratiet. Her kom DF og Konservative med i konstitueringen.

Betina Sølvers exit var blot startskuddet for den interne splittelse, der har domineret Socialdemokratiet i denne periode. Striden trækker spor tilbage til kommunesammenlægningen, og den blev endnu mere tydelig, da også Socialdemokratiets daværende frontfigur, landmåler Bo Jul Nielsen, trak sig for at blive radikal spidskandidat.

Bo Juls exit fik stor betydning for byrådets samarbejde. For herefter kom Venstre ind i varmen i den bredeste konstitueringsaftale i valgperioden. Her blev de tilbudt nogle af de to vægtigste fagudvalgsposter - nemlig formandsposten for Børneudvalget til nyvalgte Natasha Stenbo Enetoft, der er mor til seks, og formandsposten for udvalget Ældre, social og sundhed til veteranen Birgit Roswall, der arbejder som sagsbehandler i Gribskov Kommune.

Dermed var alle 23 mandater med ombord - for en stund. For i marts 2020 forlod DF og Konservative igen konstitueringen. For Konservative handlede det om, at der var et kæmpe merforbrug på skoleområdet, som partiet gerne havde set var blevet håndteret i budgetforliget.

Splittelse i flere partier I blå blok har der også været intern uenighed i perioden. Både Dansk Folkeparti og Konservative, der begge blev valgt ind med to mandater, er undervejs blevet splittet i to. Trine Egetved er således ny spidskandidat for Konservative, efter at hun og partifællen Jesper Behrensdorff ikke kunne blive enige om partiets linje. Campingvognsforhandleren Jesper Behrensdorff blev samlet op af NytGribskov. Det samme blev pensionist Jonna Præst, da hun forlod DF efter uenighed med partifællen Brian Lyck Jørgensen. Han er nu for tredje valg i træk spidskandidat for DF.

Ét medlem har forladt Nyt Gribskov, nemlig Morten Ulrik Jørgensen, da han ikke ønskede, at sagen om Havregården Kostskole, som han var forstander for, skulle påvirke partiet. Han har nu - et år senere - valgt at stifte sin egen lokalliste, KultureltFokus med seks øvrige kandidater, der ikke sidder i byrådet i forvejen.

Venstre har undgået partihop, men partiets evne til at fremstå som samlet trop i byrådet har været udfordret. Da Bent Hansen stillede op til valget som spidskandidat, var det med flere udfordrere - herunder byrådskollegaen Natasha Stenbo Enetoft. Også tidligere badmintonstjerne Poul Erik Høyer, der tidligere har siddet i byrådet, stillede op og fortalte, at det var Birgit Roswall, gruppeformand i byrådet, der havde opfordret ham til at stille op. I øvrigt måtte Bent Hansen vælges ad to omgange, da der skete fejl ved første opstillingsmøde. Men begge gange var opbakningen stor - han trak sig sejrrigt ud af begge afstemninger og blev valgt med god afstand til de øvrige kandidater. Det tyder på en god opbakning fra Venstres bagland.

Anders Gerner Frost, Bent Hansen og Morten Dahlberg er ikke de eneste, der kalder sig borgmesterkandidat. En anden bejler til borgmesterposten er pensionsrådgiver Trine Egetved, der første gang blev valgt til byrådet i 2013 - dengang som Venstre-medlem.

Ved indgåelsen af valgforbund med Venstre og Nye Borgerlige samt DF meldte hun klart ud, at der var to borgmesterkandidater i blå blok - og alt kan ske på valgnatten. Kan hun gøre sin forgænger Jan Ferdinandsen kunsten efter og erobre posten med opbakning fra et alternativt flertal?

Får hun et godt valg med to-tre mandater, og får hun Dansk Folkeparti og eventuelt Nye Borgerlige - der dog ikke sidder i byrådet i dag - til at pege på Konservative som borgmesterparti, kunne hun måske have en chance. Hendes vilje til at gå forrest som oppositionsparti fejler i hvert fald ikke noget, da hun flere gange gået mod strømmen i de beslutninger, der er truffet i byrådet. Ofte med henvisning til, at man efter hendes opfattelse bruger pengene forkert.

Valgkampen Status er nu, at Venstre og NytGribskov er lige store, med syv mandater hver, da lokallisten har samlet to partihoppere fra henholdsvis Konservative og Dansk Folkeparti op i valgperioden. Og mens den store forbrødring mellem NytGribskov og Venstre indtrådte midt i valgperioden, er der nu ved at opstå afstand mellem dem frem mod valget.

Bent Hansen, der ikke har været spidskandidat fra første færd, er nu ved at ruste sig til valgkamp. Senest i forbindelse med budgettet, hvor NytGribskov fik opbakning fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Enhedslisten - mens Venstre står udenfor - og både gruppeformand Birgit Roswall og spidskandidat Bent Hansen har bebrejdet Anders Gerner Frost for at afbryde forhandlingerne for tidligt.

Omvendt har Anders Gerner Frost sagt, at Venstre ikke kom med et seriøst finansieringsforslag, da Venstre ville finansiere mere velfærd ved at udskyde betalingen til kystsikringsprojektet Nordkystens Fremtid.

Valgdebatten vil blandt meget andet komme til at handle om kernevelfærd - både på børneområdet, hvor det specialiserede børneområde udfordrer budgettet og længe har voldt problemer, samt plejeområdet.

Et stort tema Plejeområdet har været et stort tema i denne valgperiode, efter at kommunen besluttede at hjemtage først sygeplejen og siden hjemmeplejen fra den private leverandør Attendo. Og der er stadig et arbejde at gøre for at nå i mål. Om det vil være Anders Gerner Frost, der kommer til at stå for skud for problemerne i plejen - det afhænger nok af vælgernes hukommelse. For godt nok var det i Anders Gerner Frosts borgmesterperiode, at den største private leverandør af hjemmepleje, Attendo, blev smidt på porten, efter flere sager om plejesvigt og fakturering for pleje af borgere, der var afgået ved døden. Men omvendt var det i den foregående valgperiode, altså under Kim Valentin, at Danmarkshistoriens største udbud på plejeområdet blev udformet - et udbud, der altså endte med møgsager på stribe og en kommunal pleje, der måtte startes op fra bunden igen.

Også på klimaområdet kan der blive krydset klinger. For mens borgmesteren mener, der bliver gjort en indsats for at energirenovere bygninger og tænkes i grønne løsninger, ville Bent Hansen gerne have sat langt flere midler af i det budgetforlig, der netop er indgået - med en begrundelse om, at den grønne omstilling er dyrere, end man lige skulle tro.

Når det handler om visionerne for de to største partier for den kommende valgperiode, er NytGribskov opsat på at fortsætte byudviklingen, der allerede er i gang flere steder, i både de store byer, men også små lokalsamfund - med et mål om at bakke op om skoletilbuddene, som der er politisk vilje til at bevare lokalt. Bent Hansen og Venstres ambitioner er særligt orienteret mod en forbedring af erhvervsklimaet, da Gribskov Kommune i en årrække har fået dårlige placeringer i blandt andet Dansk Industris målinger.