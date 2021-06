Lokale kræfter i Blistrup ser gerne, at skolen bliver selvstændiggjort. Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Lokale kræfter vil løsrive skole

Gribskov - 09. juni 2021 kl. 21:06 Af Nicklas Skyum Clausen Kontakt redaktionen

Står det til en gruppe lokale aktører og Blistrup-borgere, skal der ske med Blistrup Skole som med Ramløse Skole, der i 2017 blev selvstændiggjort fra Nordstjerneskolen.

Gruppen omfatter blandt andre Lars Enevoldsen, formand for Blistrup Lokalråd, René Mauritzen, der er formand for Blistrup Medborgerhus og uddeler i Superbrugsen, Per Roswall, formand for Blistrup Idrætsforening samt flere forældre fra skolebestyrelsen på Gilbjergskolen.

De er gået sammen om en henvendelse til Børn, Idræt og Familie-udvalget, hvor de opfordrer til, at Blistrup Skole selvstændiggøres og dermed udskilles fra Gilbjergskolens afdelinger i Gilleleje.

- Vi mener, det er på tide, det også bliver prøvet i Blistrup, siger Lars Enevoldsen med henvisning til Ramløse Skole.

- Der kan vi jo se, at det har fungeret meget tilfredsstillende både for Ramløse Skole og for lokalområdet, siger Lars Enevoldsen.

Timingen er god Det er ikke tilfældigt, at henvendelsen er kommet netop nu.

Gilbjergskolens Blistrup-afdeling skal nemlig ansætte en ny afdelingsleder, der starter fra kommende skoleår:

- Derfor prøver vi at vække politikerne og sige, at nu står vi i en situation, hvor der skal findes en ny afdelingsleder til skolen. Der håber vi, man kan slå to fluer med ét smæk og skille skolen ud som selvstændig enhed og få den opblomstring, som lokalmiljøet har brug for, siger Lars Enevoldsen.

Gilbjergskolen er i dag inddelt i fire afdelinger. To, der går fra 0.-6. klasse på henholdsvis Parkvej i Gilleleje og i Blistrup, Rostgårdsvej i Gilleleje, der huser udskolingselever samt Idrætsvej i Gilleleje, der fungerer som specialpædagogisk afdeling.

Savner lokal forankring For Lars Enevoldsen hænger ønsket om en selvstændiggørelse af Blistrup Skole sammen med et ønske om et styrket lokalt samarbejde:

- Som lokalrådsfromand har jeg haft meget svært ved at få noget ud af det sammen med skolen. Vi kan bruge skolens bygninger, men vi har haft svært ved at inddrage skolen i lokalsamfundet. Det er meget svært, når det »kun« er en afdelingsleder, der sidder derude, siger han.

Lars Enevoldsen understreger dog samtidig, at det ikke er en kritik af Gilbjergskolens ledelse, der blandt andet er lykkedes med at vende nedgangen i elevtallet:

- Men det er vigtigt for lokalmiljøet, at man har en skole, der er en selvstændig enhed og en aktiv del af lokalområdet. Det er svært, når skolen lukker og slukker klokken 16-17 stykker, og så sker der ikke mere, siger han.

Blistrup Skole har siden 2012 hørt under Gilbjergskolen.

Ændres ikke foreløbig Det ser dog ud til, at kredsen af Blistrup-borgere må væbne sig med tålmodighed for nu.

For på onsdagens udvalgsmøde i Børn, Idræt og Familie i Gribskov Kommune blev det besluttet, at skyde en eventuel selvstændiggørelse af skolen til foråret 2023, hvor ressourcetildelingsmodellen for skoleområdet skal evalueres.

Til den tid kan der også kigges på eventuelle selvstændiggørelser af Gribskolens afdeling Tingbakken samt Sankt Helene Skoles afdeling i Tisvilde.

Dette blev foreslået af Socialdemokratiet og Nyt Gribskov, og stemt igennem med seks stemmer for. Kun Venstres Bent Hansen undlod at stemme.

- Den nuværende tildelingsmodel er rettet ud fra de matrikler og den struktur, vi har i dag, siger udvalgsformand Natasha Stenbo Enetoft (Venstre), der dog ikke vil lukke døren for bestandig:

- Men jeg synes, det er en fantastisk tanke, og jeg kan godt lide initiaitivet. Så der er grundlag for at kigge på det, men det kræver noget økonomi at ændre - og det samme gælder de andre skoler, siger Natasha Stenbo Enetoft.