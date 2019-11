1500 billetter til Musik i Lejet 2020 sættes til salg i Tisvildeleje dagen før det onlinesalget går i gang. Foto: Allan Nørregaard

Lokale kan købe billetter før andre

Gribskov - 22. november 2019 kl. 12:59 Af Camilla Nissen

En del af de attraktive billetter til festivalen Musik i Lejet, som plejer at blive udsolgt på nettet i løbet af få minutter, sættes igen i år til salg for lokale i Tisvildeleje. Det er tredje år i træk, at Musik i Lejet inviterer til et lokalt billetsalg, men som noget nyt i år afholdes billetsalget dagen før, onlinesalget går i gang - nemlig lørdag den 30. november klokken 10.00. Det lokale billetsalg foregår i år på Pension Kildegaard i Tisvildeleje, og antallet af billetter udvides desuden i år til 1.500 partoutbilletter og 150 ungdomsbilletter. Sidste år strakte køen sig flere hundrede meter ned ad Hovedgaden - fra salgsstedet ved Brød & Vin til Cafe Maya - i Tisvildeleje, og de første i køen havde ventet siden klokken 05.30 om morgenen. Billetterne blev meldt udsolgt inden for få timer, og derfor er antallet af billetter øget, forklarer formand for Musik i Lejet, Peter Maarbjerg.

- Vi udvider fra 1.000 til 1.500 billetter og sætter en lidt skrappere begrænsning på, så man kan købe to billetter pr. person, i stedet for fire. Vi vil gerne prøve at udvide muligheden for at købe billetter for de lokale. Ambitionen er at give flere lokale mulighed for at købe billet. Det gør vi, fordi vi også gerne vil være den lokale festival. Det vil vi gerne prioritere, siger han.

Om de 1.500 lokale billetter er nok, må vise sig.

- Det er en afvejning, hvor mange billetter, der skal være det ene og det andet sted. Men nu prøver vi den her model og håber, det giver mulighed for, at flere Gribskov-borgere kan købe billet. Jeg er udmærket klar over, at nogen måske kommer til at stå i kø, og ikke får billet, men nu prøver vi at udvide antallet af billetter en smule og ser, hvordan det går. Hvis der så er behov for, at vi gør noget andet næste år, må vi se på vores handlemuligheder. Vi prøver os lidt frem, siger formanden.

Det lokale billetsalg er åbent for alle, og i år kan de besøgende billetkøbere også se frem til livemusik, julelotteri, julekort-workshop for børnene, kaffe og croissanter til at lune sig på og julestemning i Kildegaards omgivelser.

- Vi vil gerne gøre det til en event, da mange ser det som en begivenhed, de ser frem til, siger han.

Det er muligt at købe op til to billetter pr. person. Salget fortsætter, indtil der meldes udsolgt. Når man ikke at købe en billet til det lokale billetsalg, kan man sidde klar ved tasterne den 1. december klokken 10.00, hvor onlinesalget til Musik i Lejet 2020 sættes i gang via hjemmesiden: www.musikilejet.dk.