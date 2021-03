Hvis man kigger ned mod Fyrkroen (i baggrunden) fra syd, er det idéen at etablere en naturlegeplads på venstre side og en køkkenhave på højre side af Fabers have, der ligger i midten. Havens lille sø, som ses på billedet, vil initiativtagerne også gerne have renset og genetableret med en lille gangbro. Foto: Anna Hjortsø

Send til din ven. X Artiklen: Lokale drømmer stort: Vil genskabe historisk have Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokale drømmer stort: Vil genskabe historisk have

Gribskov - 20. marts 2021 kl. 04:12 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

Det skorter ikke på ambitionerne blandt de grundejerforeninger, der arbejder på at omdanne området ved og i Fabers Have ved Nakkehoved Fyr.

De tre grundejerforeninger, der ligger i området, vil nemlig skabe et rekreativt område med blandt naturlegeplads, oplevelseshave og køkkenhave for både voksne og børn, lokale og turister.

Projektet tog sin begyndelse for et par år siden til et bestyrelsesmøde, hvor formanden for Nakkehoved Grundejerforening, Steen Gyldendal-Melberg, luftede ideen om at etablere en naturlegeplads.

Men det ene tog det andet. - Vi fandt ud af, at vi ville knytte ideen om en naturlegeplads sammen med den fantastiske historie om Faber Have, der går helt tilbage til 1830erne, fortæller Steen Gyldendal-Melberg, der bor det meste af året i sit sommerhus på Nakkehoved.

Christian Faber var fyrmester på Nakkehoved i årene 1824-45, og han etablerede i 1830erne et haveanlæg ved det østlige fyr.

- Nakkehoved var et yndet udflugtsmål i 1800-tallet. Det var ikke nemt at komme hertil, så det var primært de kongelige og borgerlige fra København. Grevinde Danner boede hos fyr, mens Frederik den 7. deltog i udgravningen af Søborg Slotsruin.

Den verdenskendte danske filosof Søren Kierkegaard og forfatter Jacob Paludan har også lagt vejen forbi, fortæller Steen Gyldendal-Melberg, der har fået indsigt i det lille stykke danmarkshistorie, haven udgør, fra Museum Nordsjælland.

- Der er en spændende historie, og vi vil gerne være med til at fortælle den og gøre den levende, siger han.

En del af projektet er derfor at genetablere Fabers Have i stil med den oprindelige, hvor fyrmester Christian Fabers gravhøj også ligger.

En oplevelseshave Projektgruppens ønske er, at Fabers Have skal laves til en oplevelseshave med forskellige rum, buske skal plantes, og der skal være bænke og lysthuse - eller nærmere bestemt madpakkehuse, hvor besøgende kan spise deres madpakker eller hygge sig med en picnickurv fra Fyrkroen.

- Her kan man kan sidde og nyde haven, mens børnene leger ovre på legepladsen, siger Steen Gyldendal-Melberg.

Et andet tilbud til børnene vil nemlig være en naturlegeplads med klatreværk, gynger og svævebane, som forbindes med oplevelseshaven ved at genetablere det gamle stisystem. For de motionsglade voksne vil der være et motionsområde, som løbere i området kan stoppe op ved.

Da området - som er ejet af Naturstyrelsen - er en del af et strandbeskyttelsesområde, stiller det krav til, at udformningen af naturlegepladsen, bliver afdæmpet og ikke alt for synlig, fortæller Steen Gyldendal-Melberg.

Der er også en lille sø, som er i spil i projektet: Den skal renses, stensætningen skal repareres, og projektgruppen drømmer også om, at der kommer en lille, lav gangbro.

- Her kan børnene have deres net i søen og sejle med fjernstyrede både, siger Steen Gyldendal-Melberg.

Projektet indebærer også at etablere en køkkenhave det samme sted, som fyrmesterens oprindeligt lå. Så udover at få en tilknytning og et indblik i områdets historie kan skoleklasser og andre interesserede få jordlodder til at dyrke på. Fyrkroen har også udvist interesse for at dyrke økologiske grøntsager, fortæller Steen Gyldendal-Melberg.

Derudover ønsker de en forlængelse af områdets badebro ud til næste revle, da den nuværende stopper, hvor vandet er højt, samt etablering af toiletter ved parkeringspladsen.

En del af projektet er at genetablere Fabers have under nye forhold, blandt andet en køkkenhave det sted hvor fyrmesterens lå i gamle dage. Her ses en tegning af haven, som den så ud i 1833.

Et samlingspunkt Der er dog nogle, der har tilkendegivet, at de hellere ser, at området forbliver uberørt natur. - Men hvis vi inddrager og skaber noget mere end bare urørt natur, er der mange flere, der kan få glæde af det, lyder det fra Steen Gyldendal-Melberg.

Jeg vil ikke afvise, at det vil reducere området af urørt natur, men det vil tilføre andre kvaliteter. Jeg synes, det her område er fantastisk, og det bør være tilgængeligt for flere personer, siger han.

- Det bliver et område, hvor alle aldre kan finde noget, der er skægt og spændende.

Projektet er tænkt som et samlingspunkt for dem, der bruger området og er derfor tænkt ind i de aktiviteter og forhold, der i forvejen er. Og der er også noget at komme efter for turisterne: Nakkehoved Fyr, gravhøjen med Fabers grav, Fyrhistorisk Museum, Fyrkroen og Naturstyrelsens teltpladser. Søren Kierkegaard-stien fra Gilleleje og Nordkystcykelstien gør også området oplagt som et udflugtsmål.

- Kierkegaardstien ender oppe ved Fyrkroen og det er oplagt at gå fra Gilleleje og få sig en frokost her.

Underværker Steen Gyldendal-Melberg fortæller, at projektet er nået til den fase, hvor de skal søge finansiering.

Indtil videre har projektgruppen søgt finansiering hos Realdanias kampagne 'Underværker', hvor man kan modtage støtte på op til en mio. kroner. Svaret kender de omkring maj/juni, men arbejdet stopper ikke der. I alt vil projektet nemlig koste 3,48 millioner kroner.

- Der er selvfølgelig et stykke vej, så vi skal også ud og søge tilskud hos andre fonde, bl.a. A. P. Møller fonden og Friluftsrådet og hos kommunen.

Steen Gyldendal Melberg fortæller, at tilbagemeldingen fra Gribskov Kommune, som også skal give de nødvendige tilladelser, har været positiv.

- Vi er ovenud glad for den reaktion, der har været, både i det politiske liv i Gribskov, og hos administrationen er der også en utrolig positiv stemning.

Steen Gyldendal-Melberg tror godt, de kan få anlægssummen.

- Men det springende punkt er - og som vi skal snakke med kommunen og Naturstyrelsen om - forpligtelsen til vedligeholdelse. Der vil selvfølgelig være en masse frivillige, men fonde er meget opmærksomme på, at der er sikker grund under fødderne.

Når forsamlingsforbuddet tillader det, skal en støtteforening med navnet "Fyrmester Fabers Venner" stables på benene.

- Projektet er løftet ud af de tre grundejerforeninger, men skal bæres videre i en støtteforening, som vil være åben for alle.

I år bruger projektgruppen på at få stablet finansieringen på benene, og hvis det lykkes, forventes det, at hele projektet vil være etableret senest i efteråret 2022.