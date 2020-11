Lokal skoleleder udgiver børnebog

Det er vist en almindelig kendt viden, man som voksen er klar over bunder i manglende selvværd, men er man barn, skal der lidt pædagogisk snilde til, for at få sit barn til at forstå, at det gode liv ikke er at blive som de andre, men i stedet finde fred med de kvaliteter, man er udrustet med - ligesom alle andre.