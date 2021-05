Lokal kunstner hylder farverne og foråret

Mads Th Haugsted har atelier i Rågeleje og har udstillet på institutioner, kunstforeninger, censurerede udstillinger i Danmark og de nordiske lande. Stilen er impressionistisk og præget af farveglæde. Motiverne er ofte fra naturen, men billederne peger ud over det umiddelbare. Glæden ved farver og former er afgørende.

Med atelier i Rågeleje og udsigt til Kattegatkysten, er lyset og farverne lige uden for døren. Det er de skiftende belysninger og naturens eget form- og farveorgie, der er den umiddelbare inspiration.

I alle billeder manifesteres et nænsomt budskab om ganske vist at nyde og være åben over for dette, men også værdsætte og værne om disse gaver, skriver Restaurant Søstjernen i en pressemeddelelse. Jk