Lokal indsats: Så mange borgere kan nu vaccineres

Gribskov - 13. januar 2021 kl. 19:10 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

En tur til vaccinationscenteret i Hillerød kan nu undgås for nogle af de svageste borgere i Gribskov Kommune. Region Hovedstaden har meldt ud, at 10 kommuner får mulighed for at vaccinere en gruppe borgere lokalt. For Gribskov Kommune drejer det sig om 90 borgere over 65 år, som er i målgruppen for næste runde vaccination, da de modtager praktisk hjælp og personlig pleje, og som desuden skal have hjælp til at komme til vaccinationsstedet.

- Regionen har givet tilbud om, at vi kan vaccinere de borgere, som er i målgruppen, og som har brug for hjælp til at komme til vaccinationen. Regionens tilbud går ud på, at vi kan vaccinere mellem 70 og 90 borgere, og vi har meldt ind, at vi gerne vil tilbyde 90 borgere en vaccine. Der kigger vi på de borgere, der har det største behov for hjælp til at komme til vaccinationsstedet. Så nu er vi i fuld gang med at ringe tilbage til disse borgere og sige, at vi har det her tilbud om, at vi allerede fredag kan organisere vaccinationen lokalt, siger centerchef i Gribskov Kommune, Mette Bierbaum.

Nej tak fra 40 Kommunen har i forvejen kontaktet borgerne i målgruppen for denne runde vaccination, og der er cirka 40, som har takket nej til vaccinen.

- Vi ved, at der er cirka 360 borgere over 65 år, som modtager både praktisk hjælp og personlig pleje, og dermed er i målgruppen for vaccinen nu og her og har fået invitation til vaccination. Deraf ved vi, at godt og vel 200 borgere klarer turen til vaccinationscenteret selv, og så er der nogle, omkring 40, der i første omgang har sagt nej, og en gruppe på 100, som vi skal hjælpe med at komme dertil. Jeg tror godt, der kan være nogen i målgruppen for vaccinetilbud, for hvem det er en stor ting at komme til vaccinationscenteret. Måske fordi de har passet på sig selv og været meget hjemme, nu hvor smittetrykket har været højt, siger hun.

En af de borgere, der i første omgang har takket nej til en vaccine på grund af transporten til Hillerød, er 89-årige Ritta S. Andersen fra Gilleleje. Hun henvendte sig derfor til avisen for at fortælle, at hun håbede, man ville overveje at flytte vaccinationen ud lokalt - til eksempelvis Bakkebo i Gilleleje. Og selvom hun endnu ikke er blevet kontaktet af kommunen igen, er hun glad for, at der nu er borgere, der kan blive vaccineret i Græsted fremfor Hillerød.

- Det betyder meget, at det er tættere på. Hvis jeg fik tilbudt at blive vaccineret i Græsted, vil jeg sige ja tak. Jeg er glad for, at der bliver rykket på det og tænkt over tingene, siger hun.

Sætter alle sejl til Også formanden for udvalget Ældre, Social og Sundhed, Birgit Roswall (V), glæder sig over, at man nu kan vaccinere lokalt og understreger, at kommunen sætter alle sejl til for at blive klar til opgaven, selvom det er med kort varsel.

- Det er meget positivt og det, vi har ventet på. Problemet har været, om vaccinen kunne tåle det, men det minder jo om det, man har gjort på plejehjemmene. Vi er i den grad interesseret i at få folk vaccineret så hurtigt som muligt, så der er fuld pres på for at få logistikken på plads. Det skal ikke være vores indsats, der skal være årsagen til, at det ikke kan lade sig gøre, siger Birgit Roswall.

I første omgang er det de borgere, der har takket ja, som får tilbuddet om at blive vaccineret fredag, men Mette Bierbaum kan ikke udelukke, at tilbuddet vil blive gentaget og give flere mulighed for at sige ja alligevel.

- Vi har et stort ønske om at tilbyde lokal vaccination, så vi håber, at der kommer flere tilbud som dette. Så vil vi genbesøge listerne over de borgere, der i første omgang har sagt nej, siger hun.

Bliver kontaktet Borgerne, der er i betragtning til vaccination på fredag, vil blive kontaktet af kommunen.

- Vi er i fuld gang med at planlægge logistikken omkring kørsel og tilslutning fra lægerne. Ligesom på plejecentrene, er det praktiserende læger, der vil foretage vaccinationen, og kommunalt personale vil stå for observation efter vaccination samt øvrige opgaver, siger Mette Bierbaum.

Konkret finder den lokale vaccination sted i Gribskovhallen i Græsted fra klokken 15 på fredag.

Ud over den målgruppe, som nu står for tur til vaccinen, oplever kommunen en stor interesse fra andre borgere. Interessen er så stor, at de nærmest bliver lagt ned med spørgsmål om vaccinen, blandt andet om, hvornår de kan blive vaccineret - men Mette Bierbaum peger på, at man må afvente, til man får et brev fra Statens Serum Institut med en invitation.

- Derudover er der også en målgruppe yderligere, som er borgere i risiko for et alvorligt forløb med covid-19, som egen læge eller hospitalslæge visiterer til et tilbud. Alle andre må afvente brevet. Det afhænger af, hvilken gruppe, man tilhører i den prioriterede rækkefælge, siger hun.