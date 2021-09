Løs gåderne: Nyt exitspil på klostret

Efterårsferien nærmer sig, og på Esrum Kloster kan det blive en gådefuld en af slagsen. Et helt nyt exitspil er nemlig i støbeskeen og lanceres i ferien. Her bliver hele familien inviteret til at løse gåder rundt om på området ved klosteret. Målet er i sidste ende at få adgang til en hemmelighed, der er bevaret i 800 år. Gådespillet hedder »De hvide munkes hemmelighed« og består af en række breve, puslespil og koder, der sender gæsterne rundt på området. Spillet udleveres i entréen, og for at løse gåderne skal man rundt på hele klosteret, både inde i udstillingerne og ude i området. Spillet er bedst egnet til de lidt større børn (fra cirka 8 år).