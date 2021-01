Løkke trækker medlemmer med sig ud af Venstre

- Fra fredag til mandag er vi gået fra 318 til 306 medlemmer i Gribskov. På så få dage er det en hel del, siger formand for Venstre i Gribskov, Christina Lund, der er ked af, at Løkke går.

Bjarne Pedersen, tidligere lokalformand i Gribskov, er en af dem, der har forladt partiet sammen med Løkke. Han har også kendskab til flere andre, der enten er gået eller overvejer at gå fra Venstre. Og skulle Lars Løkke Rasmussen beslutte sig for at stifte et nyt parti, er Bjarne Pedersen klar, hvilket han vurderer, at flere andre også vil være.