Peter Agerbo gør klar til at stille op til kommunalvalget i november med Moderaterne i Gribskov - men Løkkes parti tager skarpt afstand.

Send til din ven. X Artiklen: Løkke-parti tager afstand fra lokalliste: - Uhørt og upassende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Løkke-parti tager afstand fra lokalliste: - Uhørt og upassende

Gribskov - 31. august 2021 kl. 11:51 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Når der til november er kommunalvalg, kan der muligvis være en ny lokalliste at finde på stemmesedlen.

Peter Agerbo, der er tidligere venstremedlem, er ansigtet på Moderaterne i Gribskov, som ifølge Agerbo tager afsæt i Lars Løkke Rasmussens tanker om "det brede politiske samarbejde baseret på dialog, nysgerrighed, faglighed, viden og kompetencer."

Foreningen »Moderaterne i Gribskov« er ikke støttet af Lars Løkke Rasmussens »Foreningen af 8. januar 2021«, da Moderaterne som landsdækkende parti først ønsker at opstille til kommunalvalget i 2025.

Men det er desuden foreningens mål at få kandidater i byrådet og efterfølgende blive en del af partiet Moderaterne.

- Vi er nogle stykker, som er lidt utålmodige, og gerne vil i gang med noget af det, Løkke også er ved at sætte i søen. Han har et mål om at stille op til næste Folketingsvalg, og da det tager noget tid at løbe et nyt parti i gang, stiller han ikke op til KV21. Men vi er nogle stykker, der mener, at vi godt kan understøtte nogle af de idéer, han har, og derfor har vi valgt at kalde os Moderaterne i Gribskov. Vi er mange, der ikke kan vente i fire år, siger Peter Agerbo.

Men hvad tænker du om, at der ikke er opbakning fra Lars Løkke?

- Det er selvfølgelig ærgerligt, men det er præmissen, siger Peter Agerbo og fortæller, at han har været i dialog med organisationen omkring Lars Løkkes nye parti.

- Måske er det irriterende for Løkke, men vi vil altså gerne vise, hvem vi er nu og ikke være skabs-moderater. Der er måske nogle i organisationen, der er irriterede over det, men man må også være vant til mange meninger i en politisk organisation. Og vi synes, at vi bør gøre det nu.

Når først partiet er stiftet, håber Peter Agerbo, at listen kan blive tilknyttet.

- Vi kan nok melde os ind som enkeltpersoner. Jeg er med på Løkkes hold i det øjeblik, partiet er stiftet.

Hvem der ellers er med i Moderaterne i Gribskov, ønsker Agerbo ikke at komme ind på, på nuværende tidspunkt.

Tager afstand Hos Lars Løkke Rasmussens kommende parti, Moderaterne, tager sekretariatsleder Jakob Engel-Schmidt afstand fra Peter Agerbos planer.

- Han har skrevet til mig før sommerferien, at han ønskede at lave en liste, der hedder Moderaterne i Gribskov, og der fortalte vi ham, at vi ikke stiller op til kommunalvalget før 2025. Vi finder det både uhørt og upassende, at han stiller op, selvom vi har sagt, at Moderaterne ikke ønsker at opstille ved det kommende kommunalvalg, siger Jakob Engel-Schmidt.

Derfor er det også vigtigt at understrege, at Agerbo ingen støtte har fra Moderaterne, lyder det.

- Juridisk er der ikke noget, vi kan gøre. Men det er vigtigt at sige, at det intet har at gøre med Lars Løkke Rasmussen. Og selvom Agerbo skulle blive valgt ind, har jeg svært ved at forestille mig, at han skulle blive medlem af partiet. Det er ikke Agerbo, der bestemmer, hvilket valg, vi stiller op til, og kan man tale om politisk gentlemanship, så er dette det stik modsatte, siger Jakob Engel-Schmidt.