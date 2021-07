73-årig lod sig ikke stoppe efter en sigtelse for at køre uden kørekort. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Lod sig ikke stoppe: Sigtet to gange på én time for at køre uden kørekort

Gribskov - 01. juli 2021 kl. 13:43 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

En 73-årig mand fra Græsted blev onsdag formiddag klokken 09.01 standset, da han kom kørende ad Græsted Hovedgade. Her viste det sig, at mandens kørekort var udløbet, og han blev derfor sigtet for kørsel uden førerret.

Men det lod ikke til at gå den 73-årige synderligt på, for han blev truffet i bilen igen klokken 09.50, hvor han kom kørende ad Valbyvej. Her fik han endnu en sigtelse for kørsel uden førerret, oplyser Nordsjællands Politi.