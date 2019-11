Se billedserie Issvømmeren Pia Mørz var hurtigt i land med dukken. Foto: Kim Rasmussen.

Send til din ven. X Artiklen: Livredderhelt hyldet med kold svømmetur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Livredderhelt hyldet med kold svømmetur

Gribskov - 09. november 2019 kl. 21:56 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Blæsten pisker bølgetoppene hvide og kulden bider i kinderne, da der lørdag eftermiddag er linet op til den helt store livredder-dag på Tisvildeleje strand. Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste har for andet år i træk inviteret til et arrangement, hvor alle interesserede kan forsøge at gøre livredderen Kaj Walthers heltedåd efter. Den lokale livredder reddede i november 1941 to sømænd fra druknedøden, da deres skib gik på grund 100 meter ud for kysten mellem Vejby Strand og Holløselund. Bedriften viser, at man kan mere, end man selv tror, mener cheflivredder John Mogensen, som derfor havde opfordret folk til at prøve sig selv af under nogenlunde samme vilkår, som Kaj Walther. Samtidig ønsker Livredningstjenesten at minde folk om, at man skal være opmærksom på andres ve og vel. Og mange har taget i mod udfordringen - blandt andre flere medlemmer af Tisvildeleje Vinterbadere, en masse livreddere og andre svømmere, der står klar i badekåber.

- Vi skal til VM i Slovenien i issvømning i 2020, hvor vi skal svømme 200 meter, fortæller Pia Mørz, Helsinge, som sammen med klubkammeraten Jeannette Dan Møller er blandt de første, til at tage den 2x100 meter lange tur ud for at redde en dukke og tilbage igen. Faktisk er 12-14 medlemmer af klubben klar til VM i 2020 - i alt cirka 100 fra Danmark skal med, fortæller de to issvømmere.

Og hvorfor så svømme i iskoldt vand frivilligt?

- Man får et kick af det. Og så er det en ekstra udfordring at svømme så langt, siger Jeanette Dan Møller. Og hvor tit har man lige mulighed for at være med til et VM, uddyber hun.

Inden de første svømmer ud, giver cheflivredder John Mogensen nogle dessiner og forsikrer, at alle vil blive fulgt af en livredder hele vejen.

- I år minder vejret mere om dengang Kaj Walther svømmede. Sidste år var vandet helt fladt. En livredder følger jer hele vejen, for det ville være dårlig stil, hvis nogen kom til skade. Hvis I kommer ud og tænker, det kan jeg ikke, og tænderne klaprer, og panikken får tag i jer, så hold ud, og når der igen er styr på panikken, kan man faktisk klare at være derude i en times tid, siger John Mogensen.

Den allerførste i vandet er Adam Schmidt Nisbeth, der også tog udfordringen op sidste år. Da han igen er i land, kan han fortælle, at det var endnu koldere i år, men at det gik godt.

Blandt tilhørerne på stranden er justitsminister Nick Hækkerup (S), der er kommet for at give et skulderklap til livreddernes indsats.

- Det betyder meget, at der er tryghed, når vi bader - for alle bader i Danmark, siger Nick Hækkerup.

Han har også et ønske om at give en decideret saltvandsindsprøjtning til Rådet for større Badesikkerhed, da regeringen i finanslovsforhandlingerne har lagt op til at øge støtten til rådet fra 300.000 til 500.000 kroner.

- Vi vil gerne sætte pris på det arbejde, der bliver gjort. Det er en uvurderlig indsats, de gør, for at gøre det trygt at bade, siger Nick Hækkerup.

Den udmelding glæder formand for Rådet for Større Badesikkerhed, Sven Hedegaard, der også er mødt op til arrangementet for at bakke op om et arrangement, »der sætter fokus på sikkerhed og glæden ved at bade,« som formanden formulerer det.