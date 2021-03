Livredningstjenesten genoplivede sæsonen i november, og nu vil cheflivredder John Mogensen undersøge mulighederne for at få livreddere ud igen. Foto: Kenn Thomsen

Livreddere pønser på tidlig åbning: 'Gribskovs kyster er klar'

Gribskov - 02. marts 2021 kl. 20:55 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Badebroerne bliver nu sat op på strandene i Gribskov, toiletterne åbner, ligesom der er blevet taget friske vandprøver ved Østmolen i Gilleleje og ved stranden i Tisvildeleje. Det fortæller cheflivredder John Mogensen fra Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste, der altså varmer op til en ny sæson - der måske kan starte ekstraordinært tidligt.

- Jeg er ved at undersøge, om vi kan sætte ind med livredning nogle timer på nogle af strandene, for jeg kunne godt tænke mig at se på, om der er et behov, så vi kan komme ud og tælle, hvor mange der bruger strandene, siger cheflivredderen.

I november var der også livreddere på strandene udvalgte steder - og det var en stor succes, lyder det fra cheflivredderen.

Han peger på, at mange flere svømmer i havet uden for sæsonen, end man tidligere har set.

Vandprøver - Der er nogle, der svømmer året rundt, og så er der bare generelt kommet flere på strandene. Derfor vil jeg gerne se, om der skulle være behov for livredning allerede, siger han.

- Og de to første vandprøver siger, at vandet er rent, så hvis folk sidder derhjemme og sukker efter at komme i vandet, så er Gribskovs kyster klar.

Han nævner, at coronanedlukningen formentlig også har betydning for den store interesse for at bade i havet - og opfordrer også dem, der endnu ikke har forsøgt sig med en badetur uden for sæsonen til at give det en chance.

- Svømmehallerne er lukket, og jeg kan kun opfordre til, at man køber en billig våddragt og prøver det af. På den måde kan børnene komme ud og få svømmetræning, mens al aktivitet i svømmehallerne er lukket ned. Og man kommer i godt humør af det, siger han.

