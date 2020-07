Se billedserie Der er kommet livredderpost på stranden ved Heatherhill og ifølge livredderen på stedet er der blevet taget godt i mod tiltaget. Fotos: Lars Christiansen.

Livreddere håber de kan blive på Heatherhill

Gribskov - 23. juli 2020 kl. 09:10 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er skumsprøjt på bølgerne, og de røde flag er hejst hos livredderposten denne onsdag eftermiddag ved Heatherhill for at markere, at badning frarådes. Men alligevel er der mange mennesker på stranden, der sopper i vandkanten eller går tur med hunden. At der overhovedet er flag på stranden er et nyt syn, da det er første gang, at livreddere fra Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste er at finde på Heatherhill. Beslutningen om at etablere en livredderpost her, i første omgang blot for én sæson, bunder i et ønske om at sprede badegæsterne mere ud som følge af risikoen for coronasmitte.

Og kystlivredderen på posten, 18-årige Nicklas Östman, fortæller, at mange har givet udtryk for, at de er glade for, der er kommet livredder på netop Heatherhill.

- Der er mange badegæster, der ikke er vant til, at der er livredder her, så jeg har fået mange henvendelser fra folk, der siger, at de er glade for at se os her. Mange sommerhusbeboere, der er kommet i mange år i området, fortæller, at de er glade for, at stranden er blevet så lækker, og at der er livredder her, siger Nicklas Östman med henvisning til, at der i foråret blev sandfodret på Heatherhill som led i et kystsikringsprojekt.

- Så vi håber, at vi også fremover kan få lov at bemande en post her, siger han.

Stranden har vist sig at være så populær, at der sidste weekend var op mod 1000 gæster på stranden - men der var stadig plads nok til at holde afstand i respekt for coronareglerne, fortæller Nicklas Östman.

- Og folk respekterer generelt, hvad jeg siger, fortæller han.

Han har ikke haft nogle aktioner ved Heatherhill, men har talt med mange mennesker om baderegler.

- Jeg har skullet håndtere en død sæl, men eller ikke. Når der er rødt flag er folk inde og spørge, om de må bade, og så kan jeg fortælle, at vi fraråder det, men hvis de gerne vil i vandet, må de holde sig mellem de to flag og være opmærksomme på bølger og strøm, siger Nicklas ôstman.

Han forventer, at han igen næste år skal bruge sin sommer ved en af Nordkystens strande.

- Jeg har en baggrund som elitesvømmer, så jeg bruger meget af min tid i vand. Jeg er også vokset op i Ålsgårde ved vandet. Så det er en stor del af mit liv, og nu er jeg så langsomt kommet ind i livredning også. Det er en fed måde at bruge tiden på. Når man går i gymnasiet og træner som elitesvømmer har jeg en hektisk hverdag, men her er de fleste dage mere stille og rolige, siger han.

Cheflivredder John Mogensen er også glad og tilfreds med, at det netop blev Heatherhill, der fik en livredderpost denne sommer og håber, det kan fortsætte.

- Der er kommet masser af sand på stranden, og meningen er, at der fortsat skal puttes sand på. Så vi håber, at det bliver en permanent løsning, da det er en superfin strand, siger John Mogensen.