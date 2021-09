I august sidste år sendte politikerne i udvalget for kultur, erhverv og oplevelsesøkonomi oplægget til et nyt museum om livet ved havet retur - ønsket var, at museet skulle tænkes mere ud i byen. Foto: Lars Christiansen

Livet ved kysten skal opleves via porte

Gribskov - 02. september 2021 kl. 17:42 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen

Byrådet har tidligere afsat 50.000 kr. til et skitseprojekt for et nyt museum i Gilleleje. Der er tale om et museum under temaet "Livet ved havet", som Museum Nordsjælland arbejder videre med og som handler om at sætte fokus på livet ved kysten.

Til det seneste møde i Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, var Museum Nordsjælland, der står i spidsen for idéen, bedt om at fremlægge planer for, hvordan man vil stå for en mere moderne formidling samt arbejde for at museet kan opleves flere steder rundt i Gilleleje i kraft af de såkaldte museumsporte.

- Netop i Gilleleje giver det mening at formidle temaerne fra hver sit sted: hvor lå den gamle havn, hvor blev jøderne reddet osv. Der var i realiteten tale om en orientering til udvalget om den seneste udvikling af projektet, som nu skal bearbejdes med henblik på en plads i det nye kommunale budget, siger udvalgets formand Morten Ulrik Jørgensen (løsgænger).

Fire fortællinger Museet i Gilleleje bærer arbejdstitlen "Livet ved havet," og det rummer fire fortællinger. Om fiskeriets historie på Nordkysten, om livet for en fiskerfamilie i midten af 1900-tallet, om sommergæsternes indtog i Gilleleje samt om redningen af de danske jøder i oktober 1943.

Museum Nordsjælland har inddraget en række forslag fra de lokale indbyggere i visionsoplægget, og det er helt centralt, at borgerne bliver inddraget grundigt og løbende i projektet frem mod første spadestik.

Anlægget af det nye museum anslås at beløbe sig til 43,8 mio. kr., hvoraf Gribskov Kommune ventes at bidrage med 3,2 mio. kr, mens Museum Nordsjælland byder ind med 12, mio. kr. Resten af beløbet skal søges hos relevante fonde. Derudover foreslås det i forretningsplanen for museet, at Gribskov Kommune årligt bidrager med yderligere 200.00 kr. til drift.

