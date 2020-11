Live streaming fra Aarhus Universitet

"Molekylærbiologien har fundamentalt ændret vores forståelse af menneskets historie. Menneskets historie har vist sig at være langt mere dynamisk, end vi troede. Derfor er langt de fleste landes befolkninger genetisk set et resultat af begivenheder, der skete meget sent i menneskets historie," skriver Kulturhavn Gilleleje i en pressemeddelelse.