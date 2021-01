Live-stream om geniet fra Nellerød

Arrangementet skulle have været offentligt tilgængeligt i RAMhusets café. På grund af restriktionerne kan dette desværre ikke lade sig gøre. I stedet gennemføres foredraget med Lennart Weber som livestream.

Lennart Weber vil i løbet af foredraget fortælle om Jens Poul Andersen, også kendt som Nellerødmanden. I bogens forord kan man bl.a. læse følgende: Allerede i fotografiets spæde barndom var Danmark godt med på den nye trend, blandt andet i kraft af dygtige iværksættere. Én af dem var snedker Jens Poul Andersen (1844-1935), der i 60 år havde sit lille værksted i landsbyen Nellerød. Jens Poul Andersen var en meget dygtig håndværker, der forstod at løse vanskelige opgaver.

Det var specielt hans produktion af håndlavede kameraer i Cuba-mahogni, hans fine filmoptagere og filmfremvisere, der skabte dyb respekt omkring hans arbejde. Men kameraer var blot en lille del af det, som kom ud fra hans værksted. Han byggede violiner, han lavede barometer og lavede mere end 800 stk. værktøj i hånden. Rygterne om hans evner spredte sig overalt i Nordsjælland, og folk kom til Nellerød for at få repareret symaskiner, bornholmerure, dieselmotorer og meget andet.

På RAMhusets hjemmeside, ramhuset.dk, og på vores Facebook side, er der oplysning om, hvordan man tilgår foredraget via et link. Det er gratis at deltage.