Liv og glade dage i Græsted

Musikken tager den kun 20-årige sanger Frederik Cornelius sig af. Fra kl. 11-12 kan man opleve ham med sin guitar, og mon ikke man kan høre "Tonight« - hans første hit fra 2018, eller måske "Where did you go", som han netop har lavet som video og lagt på Youtube.

Trods sin unge alder vandt Frederik Cornelius for to år siden titlen »Årets newcomer« ved Copenhagen songwriter festival, og han har (sammen med sit band At Your Service) varmet op for navne som Hjalmer og The Minds of 99.