Liget under terrassen: Landsret hæver straffen

Det gik ikke, som Henrik Verdun Hansen havde håbet, da han ankede til frifindelse for drabet på Lars Halvor Hermansen, hvilket han har forklaret som et uheld.

For udover at blive kendt skyldig i drab som i byretten, forhøjede Østre Landsret hans fængselsstraf fra 15 til 16 år torsdag eftermiddag.

Det var et enigt nævningeting, der efter cirka en halv times votering besluttede at hæve straffen for drabet, der fandt sted i september 2018, hvilket anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om.

- Vi har lagt vægt på de samme forhold som byretten, men har fundet, at en passende straf er 16 års fængsel, lød det fra retsformand Kåre Mønsted ved domsafsigelsen i Østre Landsret.

Udover drabet lagde byretten i deres dom blandt andet vægt på, at Henrik Verdun Hansen var kendt skyldig i at have haft gerningsvåbnet, et dobbeltløbet haglgevær, i en længere periode uden tilladelse. Dertil at det var blevet brugt forud for drabet, og at Henrik Verdun Hansen havde haft kontakt til personer i kriminelle kredse. Yderligere lagde byretten også vægt på, at Henrik Verdun er dømt for medvirken til narkohandel.

Henrik Verdun Hansen havde erklæret sig skyldig i alle tre forhold i landsretten.

Drabssagen har vakt opsigt, fordi liget af Lars Halvor Hermansen blev fundet under Henrik Verdun Hansens terrasse på hans landejendom lidt uden for Helsinge. Liget lå i et tidligere badebassin svøbt ind i en bassindug med en topmadras ovenpå, dernæst var det blevet overhældt med beton, og der var lagt jord og etableret et bålsted ovenpå. Politiet fandt først liget efter talrige ransagninger efter at have fået tip fra en af Henrik Verdun Hansens naboer.