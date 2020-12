Artiklen: Lige nu: To biler kørt sammen

Lige nu: To biler kørt sammen

Der er onsdag eftermiddag sket en trafikulykke på Udsholtvej i Blistrup. To biler er kørt ind i hinanden, og Politiets foreløbige formodning er, at det kan være en overhaling, hvor bilen ikke når at trække ind.