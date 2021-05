Lige nu: Brand hærger stråtækt ejendom

Tirsdag morgen har sirener fra udrykningskøretøjet præget det centrale Helsinge. Årsagen er en brand på en stråtækt ejendom på Hedebovej i Skærød.

Kl. 7.45 indløb der anmeldelse om branden, oplyser Nordsjællands Politi. Politiet fortæller også, at ejendommen er overtændt, men at der ikke er fare for, at ilden spreder sig til andre ejendomme.

Beboerne, der ifølge beredskabschefen er et ældre ægtepar, er kommet ud af ejendommen.

Ifølge beredskabschef i Gribskov Beredskab, Jesper Ingeman-Petersen, var ejendommen kort før klokken 10 udbrændt. Han formoder, at ilden har bredt sig fra skorstenen.

- Når det er en skorstensbrand i en ejendom med stråtækt tag, der breder sig, er man allerede bagud på point. Under hele taget kan der brede sig varme røggasser, som gør, at det hele pludselig antænder, fortæller han.