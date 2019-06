BM Pleje, Attendo og Altiden siger nej til at drive hjemmepleje i Gribskov fra 1. december på de vilkår, der er lagt op til fra Gribskov Kommune. Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen.

Leverandører siger nej til hjemmepleje

Gribskov - 08. juni 2019 kl. 14:14 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når hjemmeplejen banker på hos plejekrævende borgere i Gribskov fra 1. december, er det usikkert, hvilke firmanavne, der står på uniformerne. Plejefirmaerne kan frem til på fredag den 14. juni byde ind på en såkaldt godkendelsesmodel uden udbud og uden kommunal leverandør, hvor kommunen bestemmer vilkår og priser. Allerede nu har Attendo meddelt, de trækker sig og har opsagt lige under 150 medarbejdere, lyder det fra direktør i Attendo Danmark, Søren Andersen. Det skyldes blandt andet, at Attendo lige nu mister penge på at drive hjemmepleje til den pris, som kommunen holder fast i fra 1. december.

- Der er grundlæggende tre ting der afgør, om det er attraktivt for Attendo at levere hjemmepleje i en kommune: Der skal efterspørges en kvalitet, vi kan stå inde for, prisen skal være rimelig, vi skal forvente et godt og professionelt samarbejde. Den pris Gribskov kommune tilbyder efter 1. december, tilsvarer den, vi på nuværende tidspunkt taber mange millioner på, og oveni skal man så levere flere ydelser, end dem, vi leverer i dag, skriver direktør i Attendo Danmark i en mail til Frederiksborg Amts Avis.

- Medarbejderne opsiges fra Attendo, og vi er i øjeblikket ved at afklare, hvad vores medarbejdere ønsker at lave i fremtiden, og vi vil så forsøge at hjælpe dem til at få deres ønsker opfyldt, lyder det fra Søren Andersen.

Og Attendo er ikke de eneste, der melder pas. Som Netavisen Gribskov har beskrevet, vil flere andre plejefirmaer heller ikke være med på de vilkår, der er lagt op til i det materiale, som kommunen har udarbejdet.

BM Pleje, der også leverer hjemmepleje i dag, er heller ikke interesseret i at fortsætte, som det ser ud nu og forklarer til Frederiksborg Amts Avis, at det handler om flere ting - herunder priser.

- Nej, vi byder ikke ind, som det ser ud nu. Vi holder en dør på klem, men det kræver, at der ændres nogle ting. Blandt andet skal alle leverandører køre nattevagt, som det ser ud nu, og det erikke rentabelt på nogen måde. Det ville gøre, at vi skulle betale for at få lov til at køre. Kommunen har dog også umiddelbart været lydhør over for om det kan gøres anderledes, så fx én leverandør tager sig af nattevagter, siger Birgitte Marburger fra BM Pleje.

- Den anden grund er, at de forventninger, man har, og den kvalitetsstandard, der er lagt for dagen, ikke er rentabel i forhold til afregningen. De har valgt at copypaste de seneste standarder, selvom vi har påpeget til workshops, at det ikke fungerer, fordi man ikke har taget højde for, at et bad eksempelvis kan tage en time hos nogle borgere og 20 minutter hos en anden, siger hun.

Borgerne skal ikke bekymre sig om, hvorvidt de får hjemmepleje fra 1. december, lyder det fra formand for Ældre, Social og Sundhed, Birgit Roswall.

- Som byråd er vi forpligtet til at sørge for, der er hjemmepleje og pleje til borgerne, så de skal ikke bekymre sig, for det skal vi nok sørge for, understreger hun.

Hvordan det konkret skal løses, må man tage stilling til, når der er deadline for ansøgnigner 14. juni, siger hun.

- Vi arbejder efter en beslutning, som er truffet af byrådet. Så hvis den skal laves om, skal det ske i byrådet. Vi håber, vi har leverandører, der vil være med, så det ikke er nødvendigt at ændre på det, siger hun og nævner, som BM Pleje også anførte, at man er villig til at kigge på, hvorvidt nathjemmeplejen skal organiseres anderledes.

- Administrationen har sagt, at man vil se på det. Vi samler op på det efter deadline, siger hun.

Om det bliver nødvendigt at justere på priserne, kan ikke udelukkes.

- Men vi arbejder ud fra det budget, der er stukket ud fra byrådet til at starte med, siger hun.

Tidligere formand for udvalget, Pia Foght, følger sagen nøje.

- Jeg forventer, der arbejdes på at finde en god løsning. Det oprindelige forslag var, at vi både skulle have en kommunal og nogle private aktører, men der blev valgt anderledes og jeg tænker, at idéen må være gennemarbejdet, så jeg afventer, der kommer en god løsning. Man må have tillid til, at der er styr på det, for det er trods alt de mest sårbare ældre, det handler om, siger Pia Foght.