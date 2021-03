Hos Musik i Lejet er der lettelse over, at et flertal i Folketinget har aftalt en hjælpepakke. Men festivalen ved fortsat ikke, om det bliver muligt at afvikle årets udgave. Foto: Lars Christiansen

Lettelse hos festival: Nu tør vi indgå aftaler

Gribskov - 22. marts 2021 kl. 21:09 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

Der er tydelig lettelse i stemmen hos Musik i Lejets bestyrelsesformand, efter at et bredt flertal i Folketinget har aftalt en hjælpepakke til festivaler, dyrskuer med videre.

Aftalen indebærer blandt andet en kompensationsordning - en såkaldt trappe - som betyder, at eksempelvis Musik i Lejet nu ved, hvad de kan få i kompensation og levere videre til leverandører, hvis det ikke bliver muligt at afvikle festivalen:

- Nu tør vi godt indgå nogle aftaler. Det er rart, at man anerkender, at hvis vi skal lukke ned, så vil de holde hånden under os. Så det er et rigtig godt signal, siger Peter Maarbjerg, bestyrelsesformand i Musik i Lejet.

Op til 90 pct. Hos Musik i Lejet er de i fuld gang med at planlægge årets festival, og nu ved de, hvor meget de bliver kompenseret ved en eventuel aflysning.

Der er tale om mellem 50 og 90 procent i kompensation til arrangementer med mindst 350 deltagere, har politikerne fastlagt.

Mindre kontrakter på højst 50.000 kroner kan give en kompensation på op til 90 procent, mens store kontrakter over 600.000 kroner højst kan medføre en kompensation på 50 procent.

- Vi planlægger meget forsigtigt uanset hvad. Men aftalen giver os en mulighed for at planlægge mere realistisk, så det er en stor lettelse, at der er opbakning til os. Så kan vi tage højde for det i de aftaler, vi indgår, siger Peter Maarbjerg.

Musik i Lejet afventer dog stadig et svar på, om det bliver muligt at afvikle årets festival i Tisvildeleje. Bestyrelsesformanden håber, at de aktuelle genåbningsforhandlinger giver en pejling på det:

- Det er centralt, at vi snart får et go eller et no-go. Lige nu venter vi på den langsigtede planlægning. Uanset om festivalerne er med eller ej, vil planen forhåbentlig have en indikator på, om vi kan tillade os at være optimistiske, siger han.

Taler med kommunen Formanden forventer, at det kan blive et krav, at alle gæster enten kan fremvise et vaccinepas eller får taget en Covid-19-test på stedet. Han oplyser, at festivalen er i dialog med Gribskov Kommune om testfaciliteter, hvis det bliver aktuelt.

Musik i Lejet opererer med en festival i fuld størrelse, sagde bestyrelsesformanden for nylig:

- Vi planlægger efter en fuldskala-festival. Jeg frygter meget at få at vide, at I godt må gennemføre, men kun med eksempelvis 3.000 deltagere. I en reduceret størrelse tjener vi nemlig ikke penge på de tre dage, og så kan vi ikke betale vores kreditorer. Vi har altså kun tre dage til at få det hele til at løbe rundt. Billetindtægterne er slet ikke nok til at få det hele til at løbe rundt, sagde Peter Maarbjerg.

Han sagde, at en reduceret festival ville være det samme som at aflyse:

- Hvis man konstaterer, at vi kan lave en begrænset størrelse, er det i mine øjne det samme som en aflysning. Og så er der måske ikke en kompensationspakke, hvis vi aflyser. Det er en af de ting, jeg frygter, sagde Peter Maarbjerg.

