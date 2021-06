Se billedserie En af årets første studenter var Racha Arabi. Foto: Trine Nybroe.

Lettelse hos de første studenter: Der har været lidt pres på

Gribskov - 21. juni 2021 kl. 11:31 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

En champagneprop springer mandag formiddag i kantinen på Gribskov Gymnasium. »Tillykke!« lyder det rundt omkring, hvor forældre, søskende og andre pårørende til de første studenter står klar til at tage i mod dem med roser, bobler - og naturligvis den eftertragtede hue, når de kommer ud af eksamenslokalet.

- Det er mega rart at få huen på, især her efter corona. Det er så rart, at det er overstået. Det er så sjovt at være en af de første, siger Racha Arabi, der netop har fået hue på, efter sin sidste eksamen - i mundtlig engelsk.

- Det gik fint, konstaterer hun, inden rektor Kristoffer Høy Sidenius opfordrer alle seks nyslåede studenter til at komme med ud til flagstængerne og hejse henholdsvis det danske og grønlandske flag, som det hører sig til som det eneste gymnasium i verden med en nordatlantisk klasse.

I samarbejde får studenterne hejst flagene, og eftersom vejret har vist sig fra den våde side, trækker hele flokken ind indendøre igen lige bagefter. På vej ind konstaterer rektor, at det er imponerende, at studenterne er nået i mål i et år, der har vist sig at være endnu mere udfordrende end det foregående.

- Sidste år tænkte vi, at det havde været et underligt år, men det har været vand ved siden af dette år. Det er fantastisk, at de har formået at bevare deres gode humør. Man må sige, at det er en årgang, der er gået glip af meget, men det er også en historisk årgang - med hjemmeundervisning, hjemsendelser, og test hveranden dag, siger Kristoffer Høy Sidenius.

Da flagene er hejst, kan Racha Arabi ånde endnu mere lettet op.

- Jeg har følt, der var lidt pres på, også fordi vi som de første studenter skulle hejse flaget. Men jeg er også glad for at være en af de første. Det har været meget svært at sidde med skærmen otte timer om dagen. Så jeg tror, vi er mange, der er glade for, at det er overstået, siger hun.

I første omgang skal Racha Arabi nu holde en pause, hvor hun skal ud at finde et arbejde.

- Jeg skal arbejde og ses med vennerne - især efter, at det hele har været så neddæmpet, siger hun, inden hun tager videre med sin familie, der er mødt talstærkt op for at fejre hende.