På søndag åbner Musikcafeen i Blistrup Medborgerhus for sin fjerde sæson med besøg af visefortolkeren og guitaristen Leon Hegelund. Pressefoto

Leon Hegelund åbner Musikcafeen i Blistrup

Musikcafeen i Blistrup Medborgerhus åbner for sin fjerde sæson søndag 27.september kl. 14, hvor man har besøg af visefortolkeren og guitaristen Leon Hegelund.

Desuden får Musikcafeen besøg af Karen Fløe og Svend Johansen, hvor førstnævnte blandt andet synger en morsom vise om Søren Pind, og sidstnævnte er en dygtig fortolker af Osvald Helmuth. Musikcafeens værter er også på scenen med et par sange.

"Blistrup Medborgerhus, som danner rammen omkring Musikcafeen, er naturligvis forsynet med alle de foreskrevne værnemidler i form af håndsprit og plancher, hvor coronarådene er at læse. Vi laver en bordopstilling, der tilgodeser afstandskravene - så kom trygt," opfordrer arrangørerne i en pressemeddelelse.

Det er dog ikke muligt at synge fællessange på grund af coronareglerne, men det er tilladt at nynne for sig selv.