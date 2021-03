Lene Jensen fra Gilleleje debuterer nu som børnebogsforfatter. Her er hendes datter og søn også med i form af en sommerfugl og en mælkebøtte. Foto: Kim Rasmussen.

Send til din ven. X Artiklen: Lene mistede to børn: Nu har hun skrevet magisk eventyrbog Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lene mistede to børn: Nu har hun skrevet magisk eventyrbog

Gribskov - 25. marts 2021 kl. 18:53 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

En broche med en sommerfugl i sølv pryder psykolog og forfatter Lene Jensens blå trøje, da hun tager imod i hjemmet i Gilleleje. Og da hun skænker kaffe, er det i en kop med en sommerfugl og en mælkebøtte.

Det er ikke tilfældigt. Så langt fra.

Sommerfuglen og mælkebøtten spiller også bærende roller i Lene Jensens ny bog, børnebogen "Bedstemors guld," der udkommer i denne uge.

En bog, som forfatteren selv kalder symbolfyldt og et magisk og livsbekræftende eventyr, hun havde brug for at skrive, efter at hun havde skrevet sin første bog "Den indre have" om sorgen ved at miste to af sine tre børn.

- "Den indre have" udkom i 2013, efter at jeg havde skrevet på den i lang tid. Det er et råd, jeg tit bruger i mit arbejde som psykolog: Skriv. Få det ud af hovedet og ned på papir, fortæller hun.

I "Den indre have" beskriver hun, hvordan sommerfuglen og mælkebøtten symboliserer hendes børn. Og dermed er begge Lene Jensens afdøde børn også til stede i hendes nye børnebog som bærende karakterer, der hjælper hovedpersonen Viggo på vejen.

Sjælen flyver Lene Jensens datter og søn døde, da de var henholdsvis 25 og 39 år - med ni års mellemrum.

- Vi mistede vores datter Trine i 2000. Hun var 25 år gammel og medicinstuderende. Hun blev dræbt af en bil, lige hernede, siger hun og viser med en bevægelse, at det ikke skete langt fra hjemmet.

- De sagde, at hun var død på stedet, fortæller hun.

Tre måneder senere døde Lene Jensens mor.

- Så det var en meget sorgfuld periode, fortæller hun.

På en guidet tur på Assistens Kirkegård kort derefter stiftede hun bekendtskab med sommerfuglen som et symbol. Hun så hun en gravsten med en sommerfugl på, og guiden forklarede, at sommerfuglen kan betragtes som et symbol for de tre stadier, mennesket gennemgår.

- Tiden på jorden som larve, tiden i kisten som puppe, og tiden, hvor sjælen flyver - som sommerfugl. Sygeplejersken åbner jo også vinduet, når en person er død, fortæller hun.

Lene Jensen tog symbolet til sig. Følte en lettelse ved det og undersøgte det nærmere på biblioteket.

- Jeg fandt ud af, at Platon tænkte på det på samme måde. Og at man i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet dekorerede gravsteder i København med sommerfugle. Det fik en betydning for mig, siger Lene Jensen.

Sommerfugle dukker løbende op. For eksempel den dag, hendes datter ville være fyldt 30 år. Den var kommet helt op på øverste etage. Vinduet var ikke blevet åbnet.

- Pludselig var der en sommerfugl herinde. Det har der aldrig været før, siger hun og kigger på det store vindue med udsigt ud over Kattegat.

Ni år senere ramte sorgen igen Lene Jensen og hendes familie. Hendes søn Tomas faldt død om på en løbetur som 39-årig. Han havde fire adopterede børn på 10-13 år, og havde selv etableret en skole for børn, der havde brug for et særligt skoletilbud. Lene Jensen og hendes mand samt deres yngste søn Lars Jacob tog kort derefter op på skolen for at ordne en masse praktiske ting.

- Vi holdt møde om, hvad der skal ske med skolen. På et tidspunkt er vi uden for på terrassen. Børnene skal blive indenfor, mens vi holder møde. Men pludselig ligger der en slatten mælkebøtte foran mig. Jeg ser en lyshåret dreng, der piler afsted.

Det viste sig, at skolens yngste dreng havde sneget sig hen med mælkebøtten og givet hende en trøstegave.

For Lene Jensen blev mælkebøtten et symbol på Tomas' arbejde og det han stod for. Den sommer ser hun gule mælkebøtter overalt, blandt andet i et kunstværk på en udstilling i Kunst i Fileten i Gilleleje. Et tryk af det maleri kan ses på bagsiden af "Den indre have."

Det lysner Lene Jensens mission med den første bog var at vise andre, at selv når vinteren er allerstrengest, bliver det forår igen. På samme måde lysner det på et tidspunkt, når man er i sorg.

- Når det er bundfrossent og koldt, og man ikke kan se andet end vinter ... så en dag står der en vintergæk. Der er en rytme i det. Livskraften er stærk. Det lysner. Det bliver forår. Vi har en indre have på samme måde som den ydre have.

Lene Jensen har også et ønske om, at man kan tale noget mere om sorg.

- Hvis du vidste, hvor meget det betyder, at nogen er der. Jeg husker tydeligt en kvinde, som satte sin taske ned og sagde "du skal have et kram," da jeg mødte hende på gaden. Der er mange, som går over på den anden side ad gaden. Men det hjælper, at nogen er der. Det hjælper også, at man ikke er den eneste, der har oplevet sorg. Vi går jo alle rundt med sorger i større eller mindre grad. Det er vigtigt at sætte ord på det. Sorg er en del af livet, og man kommer videre.

Årene er gået, og Lene Jensen har holdt mange foredrag om bogen "Den indre have." Men så fik hun lyst til at gøre noget helt andet. Hun ville vise, at livet også er et eventyr. At det hele ikke er gråt og stift. Så hun skrev en børnebog. Eventyret handler som nævnt om Viggo, som er en nysgerrig dreng, der er både modig og lidt bange - og som er venner med en sommerfugl.

Hun beskriver bogen som et magisk eventyr for børn mellem 5 og 8 år, hvor Viggo, der kan minde om et af hendes børnebørn, kommer ud på eventyr - og hvor han bliver hjulpet hjem igen - af sommerfuglen og mælkebøtten.