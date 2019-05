Se billedserie Sådan kommer Møkkebakkens 2. etape til at tage sig ud. Model: arkitektfirmaet Kullegaard.

Lejligheder er sagen når der skal bygges i byen

Gribskov - 27. maj 2019 kl. 15:39 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kommer kun få rækkehuse i Møllebakkens 2. etape i Helsinge. Der er større behov for lejligheder, lyder ejendomsmæglernes råd til den ny bygherre, skriver Frederiksborg Amts Avis tirsdag:

»Lejligheder, små og store. Det er det, der er behov for midt i en by.«

- Sådan lyder svaret, når vi spørger flere lokale ejendomsmæglere, hvad det er, folk spørger efter i Helsinge. Svar er let at forstå. Det er ikke små rækkehuse eller parcelhuse, der efterspørges. Det er lejligheder hvor folk ikke skal tænke så meget på udvendig vedligeholdelse, pasning af udearealer o.l. De efterspørges af såvel unge som gamle, og af par såvel som nyskilte og andre enlige, siger Michael Mansa, der bor på Nordhusvej i Tisvildeleje.

Han er medindehaver af firmaet MSdevelopoment, som nu har købt 2. etape af Møllebakken i Helsinge for at omdanne den til moderne ejerboliger.

Byggeriet på den del af Møllebakken, der ligger tættest på Gribskov Rådhus, er begyndt at skyde i vejret. Det er første etape af Mølleballen. Her vil der om kort tid sker ske indflytning i 113 nye almene boliger opført af Boligselskabet Nordsjælland. 2. etape er den nordligste del, som grænser op til henholdsvis Vestergades baggårde, Møllestien og Frederiksborgvejs nordlige del ved det gamle posthus, nu fitnesscenter.

Her skulle der efter de første planer - udover de 113 almene boliger - opføres 32 boliger i en rækkehusbebyggelse. Men sådan bliver det ikke. De nye ejere vil opføre i alt 45 boliger i en form, som de mener, der er større behov for end rækkehuse, siger Michael Mansa.

- Ændringen kræver ingen dispensationer fra lokalplanen. Derfor forventer vi også at få tilladelsen til det hele så hurtigt som muligt, så vi allerede om cirka et år vil have de første boliger klar til indflytning, siger Michael Mansa.

Den ændrede plan går ud på at kun opføre to rækkehusklynger med boligstørrelser på 116, 101 og 86 kvadratmeter. Resten af boligerne fordeles i fire blokke, hvor den højeste får fire etager. De øvrige får henhpoldsvis tre og to. Den højeste bygning får dermed én etage mindre end den højeste af de blokke, som Boligselskabet Nordsjælland bygger. Visuelt vil det næppe gøre nogen stor forskel set udefra på grund af Møllebakkens højdekoter.

Den og en lidt lavere blok forsynes med en tagterrasse, så de kommende beboere kan få en meget smuk udsigt over det meste af skoven Gribskov, siger Michael Mansa.

Den pågældende blok får én stor lejlighed på 114 kvadratmeter, tre lejligheder på 98, og fire på 70 samt fire på 56 kvadratmeter.

- Det er denne blok, som vi indleder med at bygge. Når vi kan se, hvor hurtigt det går med at sælge boligerne, kan vi planlægge, hvor resten af etapen kan bygges, siger Michael Mansa.

- Vores beregninger siger, at boligerne kan udbydes for priser mellem 1,5 og 3,0 millioner kroner. Det betyder også, at de kommende beboere kan kommende beboere klan komme til at sidde for en husleje på under 1500 kroner om måneden, hvis de selv kan finansiere 40 procent af prisen og tager resten som afdragsfrit lån. Derfor tror jeg ikke, at det bliver svært at afsætte dem.

Etapen opføres efter tegninger af samme arkitekter og rådgivere, som Boligselskabet Nordsjælland har benyttet til første etape, det vil sige arkitekt firmaet Kullegaard og Bang Nielsen A/S som rådgivende ingeniører.

- Vi vil, gøre alt for, at det kan blive den sammenhængende bebyggelse, som politikerne har ønsket for denne del af Helsinge, siger Michael Mansa.

Opførelsen af 2. etape af Møllebakken i Helsinge bliver ikke sidste gang, at man vil se MSdevelopment som bygherre eller igangsætter af boligbyggerier i Gribskov Kommune, siger den ene ejer af selskabet, Michael Mansa.

Selskabet har senest gennemført byggeriet og salget af 10 rækkehuse på Mansa-grunden på hjørnet af Skovgårdsvej, Frederiksværkvej og Vestergade i Helsinge, hvor Michael Mansas far en gang solgte autodele.

MSdevelopment har endvidere købt den lukkede børnehave i Ramløse for også at omdanne den til boliger. Michael Mansas partner er barndomsvennen Sigurd Kongsgaard, som også er direktør for Metacoat A/S i Esbønderup.

- Det er dog nok mest Helsinge, som vi vil koncentrere os om. Det er en by, om efter vores mening har fået et alt for dårligt ry, som gør det svært at få folk til at flytte til byen. Men Helsinge er en by, som har alle muligheder, og som burde være et naturligt sted at slå sig ned, hvis der ellers er de rigtige boliger til rådighed. Det er nok her, man kan finde årsagen til, at det går trægt med at lokke tilflyttere til. Der har også i nyere tid være alt for meget fokus på at bygge parcel- og rækkehuse. Det er jo helt forkert, fordi halvdelen af de nutidens husstande kun består af en enkelt voksen, siger Michael Mansa.

De penge, som MSdevepment investerer i blandt byggeri i Helsinge og Ramløse, kommer fra deres aktiviteter i Berlin. Her har de opkøbt talrige blokke og lejligheder, moderniseret dem, og enten solgt dem videre eller lejet ud.

- Det hele stoppede med finanskrisen i 2008, men vi har fortsat to selskaber og en håndfuld lejligheder i Berlin, som vi udlejer, siger Michael Mansa.

Michael Mansa er uddannet MBA'er (Master in business). Inden han selv begyndte at engagere sig i boligmarkedet var han ansat i møbelbranchen. Han var først ansat i det nu lukkede firma SiS i Helsinge, senest som salgsdirektør, inden har lavede sit eget firma VS Skolemøbler, der fik det danske agentur for et tysk firma. Parallelt med denne virksomhed begyndte han at investere i ejendomme i Berlin og fik efter et par år vennen Sigurd Kongsgaard som partner, fortæller han.