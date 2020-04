Legeplads lukket på grund af smitterisiko

Efter flere henvendelser om mange familier ved legepladsen på Gilleleje Havn, besluttede Nordsjællands Politi i samarbejde med havnen at lukke legepladsen.

- Der var bekymring for smittespredning. Der var ikke over 10 mennesker ad gangen på legepladsen, men mange brugte den på skift, og da der ikke er nogen, som går og spritter gynger og karuseller af på sådan en legeplads, så bad vi om at legepladsen blev lukket, og det gjorde havnen med det samme, fortæller Søren Bjørnestad.