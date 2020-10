Leder af kostskole er blevet fritaget for tjeneste

Både lederen og bestyrelsesformanden er dog fåmælte om, hvad der har ført til, at bestyrelsen har truffet beslutning om at hjemsende lederen, som har arbejdet i 29 år på Havregården.

Han er kendt som et fremtrædende medlem af partiet Nyt Gribskov, og han sidder i byrådet i Gribskov, hvor han er formand for udvalget kultur, erhverv og oplevelsesøkonomi. Derudover sidder han i økonomiudvalget og udvalget for udvikling, land og by.