Birgit Sørensen har taget initiativ til et fællesskab for kvinder. De lægger ud med at mødes tre gange, hvor der skal læses og høres om Hans Scherfig. Privatfoto

Laver nyt gratis kvindefællesskab: 'Mange trænger til at få noget nyt på nethinden'

Et nyt fællesskab for kvinder har set dagens lys. Det er et fællesskab for kvinder, der vil være sammen om kultur, natur og meget mere.