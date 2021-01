Se billedserie Byrådet i Gribskov har afsat et stort millionbeløb til nye cykelstier i de kommende år. Men udvalgsformand understreger, at der skal mere til. Modelfoto: Adobe Stock Foto: Glaser - stock.adobe.com

Laver million-investering: 'Børn skal kunne komme sikkert til og fra skole'

Ugeposten sætter i den næste tid fokus på de trafikale forhold i Gribskov Kommune. Har du noget, du mener, vi skal se nærmere på, så skriv til jeppe@ugeposten.dk

Gribskov - 25. januar 2021 kl. 11:00 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

Konklusionen i 2017 var så klar, som den kan være: Gribskov Kommune bør fortsat arbejde med udbygningen af cykelstinettet.

Sådan lød det i en stort anlagt rapport om stiplanlægning i Gribskov Kommune. Her havde adskillige borgere blandt andet givet deres besyv med til, hvordan de oplevede hverdagen på cykelstierne her i kommunen.

I konklusionen lød det blandt andet, at man burde satse på at lave mere sikre skoleveje, ligesom man burde investere mere på cykelstier i naturskønne områder for at tilgodese den stadig voksende skare af cykelturister.

Men selvom den rapport ligger flere år tilbage, er der at dømme ud fra Ugepostens Facebook-side ikke sket så meget siden da. To af 2020's mest debatterede debatindlæg var om netop cykelstier. Og her var budskabet klart.

- Jeg elsker at bo i kommunen på grund af naturen, og alle de søde mennesker, jeg møder via mit arbejde som ny café-ejer her i Rågeleje, men skal Gribskov fremadrettet være en gourmet, turist, børnevenlig og bæredygtig kommune, så er der en vigtig ting, der mangler: CYKEL-STIER, skrev Annemarie Franck i et debatindlæg i november. Og det synspunkt vakte genklang.

Debatten rasede - Vi mangler bare så mange cykelstier generelt! Vi satser på turisme og på at få flere børnefamilier til at flytte hertil - så har vi brug for bedre infrastruktur! F.eks. kunne de store strækninger nord-syd og øst-vest godt trænge til dobbeltrettet cykel- og gangsti (Nødebo-Gilleleje og Helsinge-Helsingør), skriver Anne Degn Dreyer.

Og at dømme ud fra diverse debatindlæg og tråde på sociale medier er udfordringerne med cykelstier ikke de eneste trafikale problemer i Gribskov. Det sætter Ugeposten i den næste tid fokus på. På baggrund af henvendelser fra læsere vil vi dykke ned i de forhold, der gør hverdagen bedre eller mere besværlig for cyklister, fodgængere og bilister i kommunen.

Og her peger flere altså på, at vi mangler bedre cykelstier.

- Jeg savner stadig rigtig meget en cykelsti mellem Blistrup og Helsinge, hvor jeg ofte cykler (med livet som indsats), og også en mellem Blistrup og Græsted. En kommune som vores, der blandt andet lever højt på de mange sommerhusgæster, burde også i den sammenhæng prioritere cykelstier og sikker cykelvej meget højere, da det simpelthen hører med til sommerlivet og til at være i sommerhus og på sommerferie, at man kan cykle rundt til alting. Politikere, der etablerer cykelstier får min stemme, skriver Ea Bregensøe på Ugepostens Facebook-side.

Et enigt byråd På Gribskov Rådhus er formanden for udvalget for udvikling, by og land, Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov), bevidst om, at det er nødvendigt med investeringer i bedre cykelstier.

- Et enigt byråd har valgt at prioritere cykelstier højt. Det gør vi, fordi vi synes, der er mulighed for forbedring. Der er plads til flere og bedre cykelstier. Det er både, fordi vi som borgere skal have mulighed for at komme fra den ene by til den anden, men også fordi vores skoleelever skal have mulighed for at komme sikkert i skole, siger hun og fortæller, at man i budgettet har øremærket fem mio. kr. til cykelstier i indeværende år, seks mio. kr. næste år og 10 mio. kr. i 2023.

Pernille Søndergaard erkender dog, at de beløb ikke kommer til at slå til.

- Lige nu er vi i gang. Det er et stort anlægsarbejde, når vi skal lave cykelstier, og det er også vældig dyrt. Selvom vi sætter mange penge af, får de hurtigt ben at gå på. Vi er en kommune på mange kvadratmeter, derfor er det en opgave, vi ikke bliver færdige med lige foreløbig, siger hun.

Ny cykelsti på vej Det første projekt, der tages hul på er en dobbeltrettet cykelsti på to strækninger langs Valbyvej. Udvalget for udvikling, by og land vil på et af de næste møder samtidig diskutere, hvilke andre projekter der skal fokus på.

- Der blev lavet et kæmpe arbejde i 2016, hvor mange borgere også var involveret. Ud fra det er der lavet en prioriteringsliste i forhold til cykelstier. Men der er sket noget siden dengang. Derfor har vi aftalt, at vi laver en revidering af planen på et af de første møder. Vi åbner ikke hele bøtten, fordi man lavede så grundigt et arbejde dengang, men der er nok ting, vi kan tænke os at få ind, siger hun.

Men som du siger, blev der lavet et stort arbejde i 2016. Hvorfor er ikke sket noget siden dengang?

- Når man starter en ny byrådsperiode, arver man et budget. Det første år er det altid budgettet fra seneste byrådsperiode, man kører i. Derefter blev vi enige om, hvor mange penge vi skulle sætte af. Det er det budget, vi kører på nu. Jeg kan ikke svare på, hvad der er sket fra 2016-18, fordi jeg ikke selv sad i byrådet dér, men nu har vi fået vedtaget en plan for cykelstier og fået sat penge af til det. Det er ret vigtigt, siger hun og fortsætter:

- Men når det er sagt, er det ikke nok, der er sat af. Næste gang vi laver budget, skal der sættes flere penge af.

Vil se på skoler Blandt borgerne i Gribskov er det blandt andet trafiksikkerheden - eller manglen på – omkring skolerne i Gribskov, der har fyldt noget. Pernille Søndergaard er enig i, at det er et område, man skal se på.

- Vi har lavet en prioriteringsliste, og her er førsteprioriteten vores skolebørn. Altså cykelstier i og omkring skoler, siger hun og fortsætter:

- Vi skal sørge for, at der er cykelstier til børnene, så de kan færdes sikkert. Vi kan se, at der, hvor man i 70erne anlagde cykelstier ved skolerne - blandt andet i Ramløse og i Annisse - har man sørget for, at stierne er der. Sådan skal vi sørge for, at det også bliver, når vi nu byudvikler. Børn skal kunne komme sikkert til og fra skole. Det er det, der betyder allermest for os alle.

Har du nogle trafikale forhold, Ugeposten skal dykke ned i? Send en mail til jeppe@ugeposten.dk eller ring på 3067 2856.

