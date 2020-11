Gribskov Kultursal inviterer til gratis julekoncert med trioen 'Den gamle sangskat'.

Send til din ven. X Artiklen: Laver gratis julekoncert: 'Musikken er ekstra vigtig i den her tid' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Laver gratis julekoncert: 'Musikken er ekstra vigtig i den her tid'

Savner du at komme ud og høre live- musik, tilbyder Gribskov Kultursal igen en gratis koncert. Denne gang er det med alle de gamle juleklassikere

Gribskov - 25. november 2020 kl. 14:00 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

De fleste savner det nok. Følelsen af at være ude i andres selskab. Bare give lidt slip og glemme hverdagen. Nu har 180 borgere fra Gribskov chancen for i hvert fald at få lidt af den følelse tilbage.

Den 13. december vender Sara Grabow 'hjem' til Gribskov for at give koncert i Gribskov Kultursal. Koncerten er helt gratis og kræver bare en tilmelding over mail.

- Det var en stor succes, da vi lavede en gratis koncert med Emmelie de Forest i september. Der blev alle pladser revet væk, og vi var nødt til at afvise nogen. Så nu gentager vi sucessen, siger arrangør Leif Kruse.

Og det bliver faktisk til noget af et gensyn for Sara Grabow. Hun er datter af Sebastian, der bor i Helsinge - og har også selv gået på Gribskov Gymnasium.

- Det bliver så sjovt at komme tilbage. Da jeg gik på gymnasiet, lå kultursalen der ikke. Men jeg har stadig været med til at lave arrangementer. Så det bliver specielt at skulle spille dér. Jeg kan bare huske en helt speciel vibe fra den tid, siger Sara Grabow.

Koncerten bliver udover Sara Grabow med Martine Madsen og Eva Skipper, der til sammen udgør trioen 'Den gamle sangskat'. Her fortolker og genopfrisker de kendte og elskede klassikere fra 30'erne til 60'erne. Ja, alt fra The Andrews Sisters til John Mogensen. I Gribskov Kultursal bliver der fokus på de gode julemelodier.

- Vi hylder de gode gamle popmelodier. Datidens popmusik havde bare flere kvaliteten, ligesom teksterne havde en anden dybde, siger Sara Grabow.

Koncerten bliver efter alle gældende corona-foreskrifter. Derfor er der også kun plads til de 180 gæster. Men selvom 'Den gamle sangskat' også har mærket de hårde konsekvenser af corona i form af aflyste koncerter, prøver Sara Grabow også at finde noget lys i mørket.

- Vi spillede faktisk en koncert i de dage i marts, da landede lukkede ned. Det var tydeligt, at alle var chokerede og sad og så sig omkring for at se, om man sad for tæt. Men musikken er ekstra vigtig i den her tid, fordi vi kan mødes om de samme sange. Det er vores fælleskulturarv, der kan være med til at bringe os sammen i en tid, hvor vi ellers bliver skilt ad, siger hun.

Vil du med til koncerten, skal du skrive til lkrus@gribskov.dk. Man kan maksimalt bestille to billetter. Koncerten er kl. 19.

relaterede artikler

Klar med ny film: Anders Matthesen og Avaz filmede i Tisvilde 25. november 2020 kl. 08:00

Kom med til virtuelt møde om Søborg Sø 25. november 2020 kl. 04:10

Ny trivselsmåling: Eleverne i Gribskov går glade i skole 24. november 2020 kl. 21:05