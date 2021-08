Latexmanden er tilbage: Spottet i skovbunden

En mand i latextøj er atter på spil i Tisvilde. En kvinde kontaktede mandag klokken 16.30 politiet og fortalte, at hun et kvarter tidligere havde set en mand iført blåt latex ligge i skoven ved Tisvilde Strandkiosk.

Da en cyklist stoppede op ved manden, sprang han op og løb sin vej. Der er ifølge politiet muligvis tale om den samme mand, som klokken 15.40 blev set gående i Tisvilde Hegn ved Skovkærsvej og Nordhusvænget. Her lød signalementet dog på, at manden var iklædt en lang oilskinsfrakke.

Sidste gang, der var forlydender om en mand i latex, var i maj, hvor politiet modtog en anmeldelse.

En kvinde mente at have set latexmanden komme kravlende i vandkanten i sort tøj og med maske cirka 400 meter fra parkeringspladsen.

En måneds tid før, i slutningen af april, modtog politiet tre anmeldelser på en uge om en mand, der var iklædt sort beklædning og maske lavet af latex/plastik-lignende materiale.

I et af tilfældene så en gæst i skoven en mand sidde på en træstub iklædt en lang, sort regnfrakke og sort regnhætte samt en læderstrop spændt hen over munden, så tungen var presset ud på undersiden. Det virkede også, som om at manden var bagbundet på fødderne, lød det i anmeldelsen til politiet.

- Det er ikke vores indtryk, at det på nogen måde er en, der vil folk det ondt. Det er en, der har noget anderledes tøj på og i en vis grad har behov for at blive set, lød det dengang fra politikommissær Morten Riisager-Pedersen.

Politiet har tidligere opfordret til, at man ignorerer manden, hvis man støder ind i ham og ringer til dem hurtigst muligt på telefonnummeret 114.

AH