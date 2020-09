Lassie er tilbage i biffen

Men en af grevens ansatte er ond mod Lassie, og hun flygter for at lede efter Frederik.

De er nødt til at aflevere Lassie til Greve von Springer, som lover at passe godt på Lassie.

Lassie og den 12-årige Frederik er uadskillelige. Da Frederiks far mister sit job, flytter familien til en mindre lejlighed, hvor det ikke er tilladt at have hund. Frederik er knust!

Frederik kan heller ikke længere undvære Lassie, så da han hører, at Lassie er stukket af, sætter han sig for sammen med grevens barnebarn, der hedder Pernille, at finde Lassie. En eventyrlig rejse begynder for både Frederik og Lassie - begge på jagt efter deres bedste ven.