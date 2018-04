Lasse Petersen årets murer for andet år

Murermester Lasse Petersen fra Gilleleje kan nok engang bryste sig af titlen som Årets Håndværker, efter at han vandt prisen i kategorien for murervirksomheder med maksimalt fire ansatte, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Prisuddelingen fandt sted torsdag aften i Cirkusbygningen i København, og her vandt Lasse Petersen prisen for andet år i træk foran blandt andet John Mauritzen fra Kagerup.

- Det er så fedt. Vi har gjort, som vi plejer, og det er at levere et godt håndværk og en god kundeservice, og det er det, der lønner sig. Man skal aldrig regne med at vinde, men jeg havde da virkelig håbet på det, og vi er super glade og stolte over at vinde for andet år i træk, siger Lasse Petersen.