Lars Løkke vil rykke virksomhed til Græsted

Gribskov - 23. oktober 2020

På køen ude foran Bog & Idé i Helsinge var det tydeligt at se, at det ikke var hr.-hvem-som-helst, der var på besøg. Selvom kræfterne i de seneste mange år er blevet lagt i Folketinget, er Lars Løkkes tid i Gribskov tydeligvis ikke blevet glemt. Det var tydeligt at se, da han fornylig var mødt op for at signere sin nye bog »Om de fleste og det meste«.

Og ifølge Lars Løkke kan borgerne her i kommunen meget vel se meget mere til ham i fremtiden. Således er det hus, han for et år siden satte til salg, pillet af markedet.

- Nu er det ikke sådan, at jeg har været væk-væk-væk. Jeg har jo opretholdt en relation hele vejen igennem - jeg har jo stadig hus i Græsted. Vi har haft lejet det ud, og vi er faktisk ved at sætte det i stand lige nu, og jeg flytter min lille virksomhed derop, så jeg kan køre op en gang imellem og sidde og arbejde. Det kan ikke fylde hele huset ud, men der er altså nogle kælderlokaler, der er lavet til det, siger han.

Flyttede til Græsted i 1970 Lars Løkke Rasmussen flyttede til Græsted som seks-årig og begyndte siden sit politiske liv i Venstres Ungdom i samme by. Her blev han som 22-årig formand efter et kup. Det blev starten på en lang politisk karriere, der fra 1994 til 1997 blandt andet gjorde ham til viceborgmester i Græsted-Gilleleje Kommune.

Ved sin tilbagekomst i boghandlen i Helsinge lagde han da heller ikke skjul på, at det var godt at være 'tilbage'.

- Det er meget sjovt, for jeg har jo kørt ud ad Tulstrupvej tusind gange med aviser og solgt lodsedler og hvad fanden ved jeg. Og nu ser jeg pludselig det smukke landskab og hæfter mig ved det på en anden måde, end jeg gjorde før.

- Det er jo sådan, at det der er lige rundt om næsetippen på en, det lægger man ikke mærke til. Hvad er det, man plejer at siger: Det er først, når man er ved at miste noget, at man sætter pris på det. Og det er jo ikke, fordi jeg har været ved at miste det her, men det at man har haft en pause fra det, det gør, at man ser det anderledes.

- Jeg var på Gilleleje havn i sidste uge - jeg var lige oppe at handle og hos Jem & Fix og tænkte: Jeg kører lige en tur ned på havnen og spiser en fiskefrikadelle. Det har altid været godt, men man tager det stærkere ind, når man har holdt en pause fra det, siger han og fortæller, at han i sin bog har skrevet fem kapitler om sine unge år heroppe. Netop fordi de har haft så stor en betydning for hans politiske karriere.

Blev formet af tiden - I Vejle - da var jeg selvfølgelig også kun seks år - der måtte man være lige nede foran altanen, og man måtte ikke krydse den store vej, og man måtte ikke snakke for meget med de store drenge. Og så komme ned i den lille, sikre by Græsted, hvor man langsomt kunne udvide sit territorium fra at være vejen til at være mosen til at være nabovejen til at være hele byen til at være med i alting - det har jeg jo også beskrevet - at være spejder, skolekomedie, madlavning, 4H-haver, børneteater alt, ikke. Det er da det, der har gjort mig til den, jeg er, siger han.

Hvad har du taget med fra din læretid her som lokalpolitiker til dit nationale og internationale politiske arbejde?

- Jeg har taget det med mig, at djævlen ligger i detaljen. Der er rigtig meget varm luft i politik, og jeg har det selv sådan, at holdning uden handlinwg er bare en holdning, og handling uden et sigte er jo bare en tilfældighed. Og det fantastiske ved kommunalpolitik, som jeg er glad for, at jeg er rundet af, det er, at man kan se, om det virker, eller det ikke virker. Der går kort tid fra, at du beslutter det, til at du ser, om det virker.

Lars Løkke vil ikke udelukke, at han og hustruen Sólrun Løkke Rasmussen en dag flytter tilbage til Græsted.

- Det er et kæmpestort hus, så det er i hvert fald en mulighed, når vi bliver lidt ældre. Det kunne jeg godt se for mig. Men ikke nu. Det har været sindssygt praktisk at lave det der flyt til København. Da jeg var statsminister første gang, boede vi heroppe, og da jeg var statsminister anden gang, boede vi derinde. Og jeg er helt sikker på, at i min anden statsministerperiode har jeg sovet en time mere om natten end i min første periode. Jeg var langt mere veludhvilet i anden valgperiode end i den første på grund af det. Så det har givet god mening. Men der er ingen tvivl om, at vi og hundene savner græs og frisk luft. Det gør vi alle sammen.