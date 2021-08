Se billedserie Claus Christensen (tv.) og Morten Ulrik Jørgensen fra Det Hvide Hus er klar Lilholt-koncert på fredag. Foto: Camilla Nissen.

Send til din ven. X Artiklen: Lars Lilholt indtager Gilleleje igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lars Lilholt indtager Gilleleje igen

Gribskov - 18. august 2021 kl. 04:10 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Med Kattegat som bagtæppe går musiker Lars Lilholt på scenen ved Gilleleje Havn på fredag klokken 21.00. Denne gang er det på vognmand Benny Rasmussens grund ved siden af Filetfabrikken, der på fredag skal bruges som backstageområde.

Tidligere har koncerten fundet sted på parkeringspladsen ved Rema1000, men her - tæt på havnen og havet - optager man ikke nogen parkeringspladser i byen, lyder det samstemmende fra Morten Ulrik Jørgensen og Claus Christensen, der er arrangører fra koncertstedet Det Hvide Hus i Gilleleje.

- Det er en unik placering her. Det er takket være et rigtig godt samarbejde med havnen, der ejer pladsen, og Benny Rasmussen, der lejer sig ind på pladsen. Benny kan godt lide musik og har også tidligere arrangeret Kandis-koncerter, så han har et hjerte for musikken, siger Morten Ulrik Jørgensen.

Morten Ulrik Jørgensen og Claus Christensen har arrangeret Lilholt-koncerter siden 1992. Dengang fandt koncerterne sted i Søborg og blev arrangeret af foreningen Søborgs Venner, der altså blandt andet talte Jørgensen og Christensen. Siden blev Lilholt-koncerten en del af Gilleleje Festivalen - og nu er det altså 18. gang, publikum kan synge med på hits som Kald det kærlighed og Kong Christian.

- Lilholt har nogle faste steder, hvor han kommer år efter år, herunder Gilleleje, siger Morten Ulrik Jørgensen og både han og Claus Christensen husker, at han til at begynde med havde sine børn med, der sov backstage - mens det nu også er børnebørnene, der er med på turné.

- Og det samme gælder for arrangørerne, nu er det børnebørnene, der er med, siger de.

For mange er koncerterne blevet en tradition. En del af sommeren for flere generationer. Og selvom mange har kalenderen fuld af arrangementer - bryllupper, barnedåb, fødselsdage- der sidste år måtte aflyses og derfor kan holdes i år i stedet, mærker arrangørerne en interesse for at booke billetter.

- Så vi håber, at vi kan blive 2000 mennesker her på fredag, siger Morten Ulrik Jørgensen.

Udover Lilholt varmer bandet Gasbox op fra klokken 19.00. Et band, der spiller Kim Larsen-numre. Udover samarbejdet med havnen og Benny Rasmussen, samarbejder med arrangørerne også med BEKH, som er et lokalt firma, der laver lyd og lys.

Der vil blive mulighed for at tage et hvil ved borde bænkesæt og paller, men arrangørerne gør opmærksom på, at man også kan tage sin campingstol med, hvis man ikke har lyst til at stå op under arrangementet.