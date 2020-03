Der er færre kunder end normalt i butikkerne i Helsinge i kølvandet på regeringens beslutning om at lukke Danmark delvist ned, fortæller Conny Nielsen, ejer af Troldeæsken og formand for Gadekærforeningen. Foto: Camilla Nissen

Langt færre kunder i butikkerne

Ud over dagligvarebutikkerne, er der ikke meget gang i forretningerne i Helsinge, efter regeringens plan om at lukke Danmark ned for at stoppe coronasmitte er blevet sat i værk, oplyser formand for Gadekærforeningen, Conny Nielsen. Selvom butikkerne ikke er blevet opfordret til at lukke, er der ikke mange kunder.