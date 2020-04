Se billedserie Michael Bruun er klar til kunderne og forsikrer dem om, at der tages alle nødvendige forholdsregler. Foto: Allan Nørregaard

Langsom start hos optiker efter genåbning

Gribskov - 22. april 2020 kl. 04:10 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom befolkningen ved, at det fra mandag igen var muligt at få lavet synsprøve og rettet briller hos optikerne, vil det nok stadig tage tid, før der er normale tilstande. Det vurderer optiker Michael Bruun, Bruuns Optik i VP-Arkaden i Helsinge. Han er ikke just blevet overrendt af kunder de første dage efter åbningen.

- Det går langsomt her. Det kommer nok an på, hvilket fag det er, for folk kan ikke holde ud at se sig selv langhårede, og derfor går de til frisør med det samme. Her hos mig er det ikke normale tilstande. Der er kommet nogle enkelte for at få lavet reparationer og rettet briller, siger han.

Kontrollerede forhold

Han mener, at folk lige skal overbevises om, at det hele foregår under meget kontrollerede og afsprittede forhold.

- Det hele er underlagt en masse regler, og vi har sprit og værnemidler, og vi spritter både briller, håndtag og prøverum af, siger Michael Bruun.

- Så folk skal vide, at vi gør det hele under meget kontrollerede forhold med høj renlighed og stort fokus på at begrænse smitten. Det er i forvejen et fag, hvor renligheden er høj, og vi spritter i forvejen af. Så det er ikke noget nyt for os at bruge håndsprit. Nu har vi så udvidet med sprit på kundernes hænder også, og vi har fire bøtter med sprit stående fremme, siger han.

Folk går i byggemarkeder

Han peger på, at folk under krisen ellers rask væk er gået i byggemarkeder, hvor mange mennesker færdes, mens at man i hans forretning kun må være to kunder ad gangen.

- Folk kan ringe og bestille tid, og så sørger jeg for, der er en halv time på hver side, hvor jeg ikke skal noget. Hvis folk kommer uanmeldt, og jeg har en kunde, vil jeg sige, at de kan komme igen senere. Så man behøver ikke komme i kontakt med andre end optikeren, siger Michael Bruun, som understreger, at kunden selvfølgelig ikke må have tegn på sygdom, ligesom andre i kundens husstand også skal være raske.

Kan ikke holde til det

Hans forretning er også udfordret af, at handelslivet i Helsinge generelt har taget et voldsomt dyk under coronakrisen. Og i VP-Arkaden, hvor Bruuns Optik ligger, er det kun Matas, Sportigan og tre frisører, der også holder åbent.

- Det er ikke nemt, det her. Hvis vi ikke kommer i gear - det er der ingen detailhandlere, der kan holde til. Vi skal altså have noget omsætning, siger Michael Bruun.

- Så jeg glæder mig mest til, at folk får mod og lyst igen til at komme ud og handle og kigge på briller. Jeg håber på, at hele detailhandlen kommer op i gear - også med tøj og sko osv., siger han.