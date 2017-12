Lang biljagt efter 15-årig og 14-årig

Undervejs fik hundepatruljen assistance fra andre patruljer. Det lykkedes en patrulje at komme op foran bilen, og patruljen lagde såkaldte stopstik ud, som en stribe søm til at lukke luften ud af bildæk. Den 15-årige påkørte sømmene og kørte i grøften. Herefter forsøgte han at løbe fra stedet, men hundepatruljen sendte en hund efter ham og fik fat i ham.

- Der er ikke noget, der indikerer, at de var ude at lave indbrud og røverier. De var bare ude at køre bil. Det er helt tydeligt et stykke legetøj, man ville formentlig ikke tro, at det var pistol, hvis den blev peget på en. Der er ikke noget, der indikerer i den retning, at de var på vej ud at lave noget, det var bare sjovt at køre bil, siger vagtchef i Nordsjællands Politi, Jan Hedager.