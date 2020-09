Det er to rutinerede satirikere, Torben Chris og Thomas Hartmann, der går på scenen i Kulturhavn Gilleleje 25. september. Pressefoto

Landskendte stand up'ere ruller sig ud i kulturhavnen

De to skarpe stand-uppere Torben Chris og Thomas Hartmann, kommer til Kulturhavn Gilleleje 25. september kl. 20 med skarpsindig satire, der giver stof til eftertanke.

De to herrer kender man blandt andet fra adskillige TV2 Zulu-programmer og Men's Room 1, 2 og 3. Lige nu er de aktuelle med Men's Room 4.

Torben Chris leverer jysk speedsnakkeri, der gerne går langt over stregen - men altid på en morsom og charmerende måde. Hans comedy er altid i højeste gear og oftest bundet sammen af en rød tråd, hvad enten han harcelerer over forskellene mellem mænd og kvinder eller kaster et satirisk blik på dansk politik.