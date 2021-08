Landskendt 101-årig er gået bort

Inge Piper blev Danmarks- kendt, da hun på sin 100-års fødselsdag i Gilleleje Kirke fik kirkens velsignelse af sit forhold til den tre år yngre Willy Petersen. Det skete under stor pressebevågenhed, og Frederiksborg Amts Avis havde også mødt parret i forbindelse med deres ringforlovelse et par år tidligere. Her fortalte Inge Piper, at den kærlighed, man oplever i en moden alder, ikke er anderledes end den, hun havde oplevet som ung forelsket.

Inge Piper holdt sig aktiv, også efter hun var fyldt 100 år. Kort før sin 101-års fødselsdag fortalte hun i et interview med Kristeligt Dagblad, at hun gjorde morgengymnastik, og herefter gik ned i haven for at sige godmorgen til den nye dag. Hun fortalte også, at hun havde spillet klaver, siden hun var seks år, men at synet nu var blevet for dårligt.