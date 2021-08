Se billedserie Bæredygtighed og fællesskab er nøgleord i udviklingsplanen for området. Illustration: EFFEKT for Velux. Foto: Camilla Nissen

Landsby med vokseværk: Her er nyt boligområde på vej

Gribskov - 27. august 2021 kl. 04:00 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Den lille landsby Esbønderup med cirka 1000 indbyggere kan få vokseværk i nærmeste fremtid. Gribskov Kommune har nu sat gang i arbejdet med at udvikle et nyt boligområde på 7,4 hektar på kommunal jord.

Grunden, Stubmarken 54, er blevet købt af kommunen for år tilbage med netop byudvikling for øje, og nu tages det næste skridt i retning mod en udvidelse af Esbønderup. 75 nye boliger fordelt på fire klynger, kan der maksimalt blive plads til, ifølge materiale fra et udviklingsteam, der har fået til opgave at lave en udviklingsplan for området. Udviklingsteamet består af Almenr Aps og Selskabet for Billige Boliger c/o Kuben Byg A/S.

- Udviklingsplanen vil sætte rammen for, hvordan arealet skal udvikles. Hovedmålet er at tiltrække flere børnefamilier til Esbønderupområdet, så vi kan skabe mere aktivitet for lokalområdets skole, handel og andre servicetilbud. Og lokalområdet har jo også en helt unik historie og beliggenhed, som skal være afsættet for høje ambitioner for den nye bydel, siger Pernille Søndergaard (Nytgribskov), formand for fagudvalget udvikling, by og land.

Det er altså i høj grad tanken, at Tingbakkeskolen i Esrum skal nyde godt af det nye boligområde.

- Det er et udslag af den bosætningsstrategi, vi har, hvor vi sørger for, at boligområderne ligger sådan, at de understøtter vores lokale skoler. Når vi har sagt, at vi gerne vil bevare de lokale skoler, skal vi sørge for at byudvikle og understøtte skolerne på den måde, siger Pernille Søndergaard.

Grønt boligområde

Udviklingstemaet har fået opgaven med at udarbejde en udviklingsplan for området, mod en lovning på forkøbsret, når området udbydes til salg senere på året.

- Hvis nogen byder over, vil de få mulighed for at matche buddet, forklarer centerchef for Center for Byudvikling og Ejendomme, Søren Korsholm.

Udviklingsplanen lægger op til et boligområde med fokus på fællesskab og grønne løsninger i tråd med flere af FN's Verdensmål.

- Arealet ligger fantastisk naturskønt og tæt på Nationalpark Kongernes Nordsjælland, så det vil være helt oplagt, at vi får skabt en ny bydel, hvor naturen og konkret arbejde med FN's verdensmål er i højsædet på nye måder. Både når det gælder, hvordan området og boligerne indrettes, og hvordan det fungerer i hverdagen. Og ikke mindst så de fleste har råd til at bo her, siger næstformand i udvikling, by og land, Allan Nielsen (S).

Udvalgets anden næstformand Bent Hansen (V) supplerer:

- Vi skal være ambitiøse på klimaområdet, og her er indretningen af vores nye byområder vigtige. Derfor ser jeg gerne, at den nye bydel bliver et forbillede for, hvordan vi kan indføre grønne klimatiltag til reduktion af CO2-udledning og håndtering af klimaudfordringer som regnvand, siger Bent Hansen.

Høring

Udviklingsteamets foreløbige udkast til udviklingsplanen er i høring frem til 8. september, så ændringsforslag kan blive indarbejdet, inden planen skal behandles politisk senere i september. Planen vil indgå som del af salgsmaterialet, når arealet udbydes til salg.

- På baggrund af høringen tilpasser vi udviklingplanen, og det vil så være udgangspunktet for det udbud, der kommer, siger Søren Korsholm.

Han påpeger, at udviklingsplanen udstikker nogle overordnede rammer, og når man så har fundet ud af, hvem der vinder udbuddet, vil der følge en proces, hvor en konkret lokalplan for området skal laves.

- Den giver de præcise rammer for, hvordan der kan bygges. I den forbindelse vil der igen komme en høringsproces med borgermøde osv., siger Søren Korsholm.

Interesserede inviteres til offentligt møde tirsdag 31. august klokken 16 til 17 på Tingbakkeskolen. På mødet præsenterer udviklingsteamets rådgiver EFFEKT Arkitekter ApS det foreløbige oplæg til udviklingsplanen, og deltagerne har mulighed for at stille spørgsmål og komme med ideer og kommentarer. Efter mødet er der mulighed for et fælles besøg på arealet.

På dette tidlige stadie kan Søren Korsholm ikke komme med en præcis dato for, hvornår de første borgere kan flytte ind i boligområdet, men han vurderer, det vil blive inden for to-fire år.

Både Søren Korsholm og Pernille Søndergaard nævner, at der i det hele taget er gang i udviklingen i Esbønderup, hvor der blandt andet er boliger på vej i det gamle hospital.

- Op mod 200 boligenheder er dermed på vej, og det betyder virkelig noget for området, siger Pernille Søndergaard.

Ifølge Søren Korsholm er der blandt andet også kig på at etablere boliger, hvor Toftebo, det tidligere genoptræningscenter, ligger.