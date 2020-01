Landejendomme sælges af statens ejendomsselskab

Hvis man leder efter bolig i landlige omgivelser, er det nu muligt at købe en ejendom af staten. Freja Ejendomme, statens ejendomsselskab, meddeler, at det har sat 22 boliger til salg, heraf ligger to i Gribskov Kommune, som begge har været brugt af Naturstyrelsen. Det drejer sig om Krigsagervej 44 i Søborg, hvor man finder en landbrugsejendom fra 1877 opført i pudsede materialer med tage af eternitskifer eller bølgeeternit. Ejendommen har et grundareal på 5.145 kvadratmeter med et mindre stuehus, der skal totalrenoveres, samt udbygninger i forskellige byggestile. Der er 430 etagemeter - og boligen sælges for 1,995.0000 kroner.

Derudover er en ejendom til salg på Saltrup Mark 12. Her finder man for enden af en halvanden kilometer lang markvej en ejendom, hvor stuehuset er på 204 kvadratmeter. Oprindeligt er det bygget i 1880. Der er påbegyndt en modernisering, således at cirka 50 procent af stuehuset er istandsat med nye gulve, varmesystem og andet. En enkelt tagflade er ligeledes ny. Til ejendommen hører tre lader/driftsbygninger. Ejendommen sælges for 4,5 millioner kroner. Når genopretningen af Søborg Sø er en realitet, vil ejendommen ligge med en flot udsigt, lyder det fra Freja Ejendomme. Fælles for de to ejendomme er netop, at de ligger i et område, der er omfattet af genopretningen af Søborg Sø. Projektet omfatter cirka 500 hektarer. hvor der vil blive genskabt en sø på størstedelen af arealet med omkringliggende enge. Formålet er at bevare og styrke naturens mangfoldighed, tiltrække et mangfoldigt fugleliv og skabe et oplevelses- og aktivitetslandskab, der henvender sig til friluftslivet.