Der var kage til både Jan Friis-Mikkelsen og en af hans lærlinge, Katja Jensen, da 3F kom med kage. I baggrunden ses faglig konsulent, Lasse Treu.

Lærlinge-kage til kendt kok

Gribskov - 09. juli 2019 kl. 15:18 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En flot pyntet lagkage, der var værdig til det populære program Den store Bagedyst, ledsaget af rosende ord. Det var hvad 3F tirsdag havde medbragt til Jan Friis-Mikkelsen, der driver Restaurant Tinggården sammen med Charlotte Vendorf, og som også er kendt som tidligere dommer i netop Den store Bagedyst. Anledningen til besøget var, at Jan Friis-Mikkelsen ifølge 3F fortjener anerkendelse for at tage lærlinge ind i restauranten og gøre en indsats for at lære dem håndværket i et miljø, der udfordrer og udvikler eleverne.

- Bredt set er der mangel på lærepladser, og det er en udfordring for arbejdsgiverne og samfundet, fordi der mangler faglært arbejdskraft. Vi er sommetider ude med riven, men her har vi ønsket at vende den om os sige, at vi gerne vil rose Jan Friis-Mikkelsen og vise, at her er der nogen, der løfter ansvaret og tager lærlinge ind. Det har Tinggården gjort længe og det bliver de ved med, siger faglig konsulent i 3F, Lasse Treu, der altså serverer kage for Jan Friis-Mikkelsen, men dog har fået en konditor til at bage den.

Lasse Treu vurderer, at nogle arbejdsgivere ganske enkelt ikke får taget sig sammen til at ansætte lærlinge.

- Der er mange, der ikke får det gjort. Der er også nogen, der er lidt afskrækket af at skulle lære eleverne noget. Men Tinggården er et eksempel på, at man fint kan få det til at fungere, siger han.

En del af en lille familie

En af de fire lærlinge, der lige nu nyder godt af oplæringen på Tinggården, er den 25-årige kokkeelev Katja Jensen fra Ballerup, der havde hørt gode ting om stedet allerede før hun startede for fire måneder siden.

- Mine forældre havde været herude og spise og fortalte, at de lavede alt fra bunden. Jeg er rigtig glad for at være her. Det er som at være en del af en lille familie. Der er altid én, der kan hjælpe, hvis man har brug for det, og man får samtidig meget ansvar. Det lærer man meget af, fortæller hun.

Jan Friis-Mikkelsen er glad for, at 3F sætter fokus på vigtigheden af at tage lærlinge.

- Det er super, at der kommer fokus på det. Jeg håber, det betyder, at flere vil tage elever ind. For det er et problem, at for få tager i mod lærlinge, siger Jan Friis-Mikkelsen.

- Vi bryster os af i Danmark, at vi har verdens bedste restauranter og gastronomien buldrer derudaf. Men jeg synes, vi har glemt de unge mennesker i det, siger han.

Han ville ønske, at der i uddannelsen også blev fokuseret på, hvordan man bedst muligt tager sig af elever, når man selv er blevet udlært. Han fokuserer selv på at give sine lærlinge en grundviden om faget.

- Jeg har en glæde og kærlighed til faget, som jeg gerne vil give videre til andre, og jeg gør det på min egen måde, siger han.