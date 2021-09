Slagterlærlingen Barakat Mohammad er blevet præmieret. Foto: Signe Bisp Høeg

Lærling blev hyldet: - Du er en vigtig rollemodel

Gribskov - 28. september 2021 kl. 14:04 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

For nylig holdt Arla en prisoverrækkelse for at hylde dem, der gør noget særligt for at skabe gode madvaner blandt børn og unge; Generation Food Award, som er et årligt awardshow. Her var en lærling fra Gribskov-virksomheden Kødsnedkeren i Ørby blandt prismodtagerne. Barakat Mohammad, hedder han, og han blev indstillet af mester selv, Flemming Bisp Høeg, til prisen "Årets fødevarehåndværker" - i slagterfaget.

- Vi tænker han er et ungt menneske med sunde karaktertræk: med initiativ, ansvar, arbejdsmoral og smil på læben, og han er værdig til titlen som årets fødevarehåndværker, lyder det i beskrivelsen fra Kødsnedkeren.

Og juryen havde masser af ros til Barakat:

- Barakat, på blot fem år er du kommet utroligt langt. Du har trodset udfordringer med et nyt sprog, en ny kultur, og et nyt håndværk, men du har arbejdet benhårdt og målrettet. Juryen fremhæver, at du, med din stærke kvalitetssans og passion for slagterhåndværket er en vigtig rollemodel for andre unge. Andre der ønsker at dygtiggøre sig inden for et fødevarehåndværk, kan uden tvivl spejle sig i dig og dit gå-på-mod, lød det.

Barakat startede hos Kødsnedkeren for 4 år siden. Lokale folk, som hjælper flygtninge i arbejde, kom med Barakat i hånden, og han startede hos Kødsnedkeren som opvasker. Efter et års tid sagde Barakat, at han ville være slagter.

- I samarbejde med Gribskov kommune og ZBC erhvervsskole ( slagteriskole) i Roskilde fik vi organiseret, at Barakat har fået ekstra hjælp til det boglige, da han kun har gået i skole i 1 år i Syrien, og blev erklæret ordblind, da han kom til Danmark. Men det var ingen hindring for Barakat at have drømme om at blive slagter. Vi er glade og stolte over, hver dag, at kunne uddanne, udvikle og ruste en ung mand som Barakat, skriver Kødsnedkeren i et nyhedsbrev.