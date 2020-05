Michael Bie Andersen, formand for Gribskov-Halsnæs Lærerkreds, mener man bør tilføre ressourcer i kølvandet på coronakrisen, frem for at spare stillinger. Foto: Camilla Nissen.

Lærerformand: Det værst tænkelige tidspunkt at spare

Besparelser på skolernes budgetter kan ikke komme på et dårligere tidspunkt. Det siger formand for Gribskov-Halsnæs Lærerkreds, Michael Bie Andersen. Han reagerer på, at skolernes budgetoverskridelser på mere end 12 millioner bare i år, skal lappes med besparelser på syv procent på samtlige skoler - hvis det står til politikerne i Børn, idræt og Familie, som nu har sendt forslaget i høring. Det vil betyde 31,6 færre årsværk til undervisning samlet set, ifølge administrationens beregninger.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her