Flere specialtilbud står til at skulle flytte fra Nordstjerneskolen i Helsinge, hvis reorganiseringen bliver en realitet.

Lærere råber op: - Man vil gøre eleverne meget ondt

Gribskov - 27. august 2021 kl. 20:10 Af Nicklas Thorup Clausen

En gruppe lærere fra specialtilbuddet på Nordstjerneskolen har torsdag eftermiddag forsamlet sig i et lokale i skolens Læsecenter.

De er bekymrede for fremtiden og for konsekvenserne af den reorganisering på det specialpædagogiske skoleområde, kommunen barsler med.

Kort fortalt skal der spares på skoleområdet i Gribskov Kommune; både på det almene og på det specialpædagogiske skoleområde. På specialområdet er der nedsat en taskforce, der skal finde besparelser for ni millioner årligt nu, stigende til 12 millioner kroner.

En del af disse penge ser ud til at skulle findes ved at samle de specialpædagogiske tilbud på færre »centre« i kommunen - trods det, at økonomien i dette først bliver fuldt belyst senere.

Det betyder i Nordstjerneskolens tilfælde, at flere af skolens sårbare og skrøbelige unge skal rykkes til Sankt Helene Skole i Vejby, mens andre igen skal til Gribskolens afdelinger i Græsted og på Tingbakken ved Esbønderup.

Lærerne frygter for fremtiden. Både deres egen, når de fra næste skoleår ser ud til at skulle spredes på tilbud rundt i kommunen, men i særdeleshed for børnene.

- Man vil gøre eleverne meget ondt ved at flytte dem væk fra deres kammerater - det har vi det svært ved, lyder det fra Kim Hermansen, der underviser i Y-tilbuddet.

Lærerflugt Over den seneste tid har fire lærere fra specialtilbuddet på Nordstjerneskolen allerede sagt op, siger Nikolaj Jørgensen, der er tillidsrepræsentant på skolen.

En af disse er Knud Rovsing, der indtil sommerferien underviste i E-klassen, der har et erhvervsrettet fokus. Han underviser nu på Hillerød Tekniske Skole.

- Jeg synes ikke, at rammerne for at lave et godt stykke godt arbejde var i orden, siger Knud Rovsing og fortsætter:

- Når det nu skulle til at handle om en spareøvelse, så fandt jeg ud af, at jeg sgu ikke gad det pis.

Og Knud Rovsing bliver med al sandsynlighed ikke den sidste lærer, der forlader specialområdet. Også Kim Hermansen har svært ved at se sig selv i en fremtid, hvor han og hans elever rykkes til Vejby.

- Det er tydeligt, at man bare forventer, at man kan rykke Y-tilbuddet til Vejby, men jeg flytter ikke med. Så alle de år, vi har brugt på at bygge det her miljø op, de vil være spildt. Nogle nye kan ikke bare gøre det samme, og de fleste medarbejdere vil stå af, siger Kim Hermansen og fortsætter:

- De her tilbud er skabt ud fra nogle lokale behov på skolen, som kommunen sidenhen har taget patent på. Så regner de med, at de bare kan flytte det videre - men det kommer ikke til at ske.

Ikke blevet hørt Lærerne føler sig kørt over af kommunens forvaltning. Af dagsordenen på seneste møde i Børn, Idræt og Familie-udvalget i kommunen fremgår det, at »ledere og medarbejderre på alle specialpædagogiske undervisnings har gennemgået egne servicebeskrivelser ud fra en spørgeguide, der sikrede refleksioner om tilbuddenes indhold og organisering«.

Det billede genkender de dog ikke på Nordstjerneskolen.

- Det står som om, vi er blevet hørt, men det passer simpelthen ikke. Det ville ellers klæde dem at høre dem, der har fingrene i området til daglig, siger tillidsrepræsentant Nikolaj Jørgensen.

Det samme fremgår af flere af de høringssvar, Gribskov Kommune har modtaget i forbindelse med arbejdet med reorganiseringen.

Her skriver Gribskov-Halsnæs Lærerkreds eksempelvis, at »det er ikke vores opevelse, at der på noget tidspunkt i processen i Taskforcens arbejde med spor 2 har været inddragelse af medarbejdere, medarbejderrepræsentanter eller faglige organisationer«.

BUPL Nordsjælland skriver noget bemærkelsesværdigt i deres høringssvar, at »vi ikke ud fra det tilsendte materiale ser os i stand til at gennemskue konsekvenserne af en reorganisering af kommunens interne specialpædagogiske undervisning for personalet«. BUPL bemærker ligeledes, at de hverken kan gennemskue økonomiske konsekvenser eller konsekvenser for børnene.

Desuden bemærker BUPL også, at »vi ikke kan se, at de fagligheder, der arbejder inden for området har været inddraget på andet end lederniveau.«

Det bakkes op af lærerne, der har forsamlet sig på Nordstjerneskolen. Nikolaj Jørgensen konkluderer:

- De aner ikke, hvad de har gang i.

Amtsavisen har været i kontakt med udvalgsformand for børn, idræt og familie, Natasha Stenbo Enetoft (V), der oplyser, at hun ikke på nuværende tidspunkt ønsker at udtale sig.